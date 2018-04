Il caso di Pamela Mastropietro | le immagini della terrazza degli orrori Quarto Grado

ilnotiziangolo

: Il caso di Pamela continua a far emergere dettagli inquietanti #quartogrado - QuartoGrado : Il caso di Pamela continua a far emergere dettagli inquietanti #quartogrado - guidosfe : @SelvaticoM @BarbaraRaval @AlfioKrancic Eccerto ..pure il macello di Pamela è stato un caso isolato.. Fino alla pro… - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: #QuartoGrado ?? Magistrale analisi del prof. @a_meluzzi sul caso #Pamela. -

(Di sabato 28 aprile 2018)– Innocent Oseghale è l’unico responsabilemorte18enne uccisa a Macerata? Secondo i rilievi il delitto sarebbe avvenuto in diverse zonecasa, fra cui ladi quell’appartamento di proprietà del nigeriano. Nella puntata didi ieri sono state analizzate a fondo lescena del crimine, dove si notano le tracce ematiche cancellate con la candeggina. Foto, la scena del crimine del delitto diha approfondito ancora una volta nella puntata di ieri quanto accaduto a, la ragazza ritrovata fatta a pezzi lo scorso gennaio a Pollenza. Il programma ha analizzato in particolare alcunedi via Spalato di Macerata, dove viveva il 29enne nigeriano Innocent Oseghale. Nelle foto diffuse dasi notano le tracce ...