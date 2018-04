“Il boss condannato per l’assassinio di mio figlio è innocente Per 13 anni ho creduto

ilfattoquotidiano

: Stato-#Mafia, pm Di Matteo: 'Mentre saltavano in aria giudici, qualcuno nello Stato aiutava Cosa nostra a cercare d… - RaiNews : Stato-#Mafia, pm Di Matteo: 'Mentre saltavano in aria giudici, qualcuno nello Stato aiutava Cosa nostra a cercare d… - M5S_Baroni : Boss di mafia e il fondatore di Forza Italia colpevoli. La Corte di Assise di Palermo ha condannato per la Trattati… - RaiNews : Sentenza trattativa Stato-mafia, condannati i generali del Ros Mario Mori e Antonio Subranni, l'ex senatore di Forz… -

(Di sabato 28 aprile 2018) “La tomba di Gianluca è l’unica che non ha il marmo perché è pronta per essere portata via. Se questa è la giustizia e se questa è l’Italia, me ne vado e mi porto mioperché non lo voglio lasciare in Calabria”. Da 13Mario Congiusta chiede giustizia per chi, il 24 maggio 2005 a Siderno, ha ucciso suoGianluca, un ragazzo di 32che ha pagato con la vita l’aver detto no alle richieste estorsive della ‘ndrangheta. Dopo cinque processi e due ergastoli inflitti dalla Corte d’Assise d’appello di Reggio Calabria alTommaso Costa, nei giorni scorsi la Cassazione ha annullato, la seconda volta senza rinvio, la condanna, riconoscendo l’imputato colpevole solo di associazione mafiosa. Su richiesta del sostituto procuratore della Dda Antonio De Bernardo, ilCosta era stato arrestato nel 2007 nell’inchiesta “Lettera morta” dalla quale era emerso che Gianluca ...