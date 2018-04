Ibra ironico | “senza di me la Svezia vince i Mondiali”

calcioweb.eu

: Ibra ironico: 'Svezia senza di me? Ora sono favoriti per il mondiale' - infoitsport : Ibra ironico: 'Svezia senza di me? Ora sono favoriti per il mondiale' - apetrazzuolo : IRONICO - Ibra: 'Senza di me la Svezia vince i Mondiali' - napolimagazine : IRONICO - Ibra: 'Senza di me la Svezia vince i Mondiali' -

(Di sabato 28 aprile 2018)e tagliente, Zlatanhimovic ha commentato a modo suo la notizia che la Nazionale svedese gli negherà il Mondiale in Russia, dopo che egli stesso ha annunciato di avere rinunciato per sempre alla maglia gialla con i bordi blù della Nazionale scandinava. In un’intervista concessa a Espn, l’attaccante dei Los Angeles Galaxy, riguardo il Mondiale, è stato polemico, ma soprattutto. “Penso che lasia favorita perre la Coppa del mondo – le sue parole -. Adesso, senza di me, sono sicuramente più forti. Non faccio più parte della Nazionale ed è così da quando ho detto basta, per cui non c’è altro di cui discutere, né da aggiungere”. L'articolo: “senza di me lai Mondiali” CalcioWeb.