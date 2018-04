I tifosi del Psg attaccano Neymar | Suo infortunio gestito ai limiti della

La Questura di Roma : 'I tifosi del Liverpool non saranno confinati' : L'attenzione rimane alta e massima ma sempre con l'obbiettivo di far vivere ai tifosi di casa e ospiti una giornata di sport in un'ottica d'inclusione. I servizi cominceranno dal giorno prima con un ...

Fiorentina-Napoli. Nardella : 'tifosi - rispettate Firenze' - de Magistris : 'Stai sereno' : In tutte le tifoserie del mondo esistono piccole minoranze che nulla hanno a che vedere con il calcio e con il tifo, non mi risulta che questi appelli si facciano ogni volta che c'è una partita. Noi ...

Roma-Liverpool - in arrivo 5mila tifosi inglesi : il piano del Viminale : I circa cinquemila tifosi dei Reds arriveranno in Italia con diversi voli che atterreranno non solo a Roma ma anche in altre città italiane. Verranno scortati fin dal centro città. In vista della partita di Champions Roma-Liverpool saranno rafforzati, anche prima della gara, i presidi delle forze dell'ordine nei luoghi della movida

I due tifosi della Roma detenuti in isolamento a Liverpool : Roma - Sono detenuti in isolamento in uno dei penitenziari di Liverpool , Filippo Lombardi , 21 anni, e Daniele Sciusco , 29, arrestati per l'aggressione ai danni di un tifoso dei Reds nel prepartita ...

Raccolti 40 mila euro per Sean Cox : tante donazioni dai tifosi della Roma : 'Vi prego di accettare i miei soldi, sono un appassionato di sport, tifoso della Roma, da sempre ammiratore del Liverpool, profondamente sconcertato e disgustato dal comportamento di una minoranza di ...

Aggressione Liverpool - tifosi della Roma rinviati a giudizio : I due tifosi della Roma accusati dell’Aggressione all’irlandese Sean Cox, tifoso del Liverpool, sono stati rinviati a giudizio questo pomeriggio. Ai supporters giallorossi è stata negata libertà su cauzione, resteranno dunque in carcere fino all’inizio del processo, il prossimo 24 maggio. Per Sciusco, riporta l’Ansa, l’accusa è di “disordini violenti”, per Lombardi anche di “lesioni gravissime”. L'articolo Aggressione Liverpool, tifosi della ...

Scontri Liverpool - i due tifosi della Roma rinviati a giudizio | : Dopo il ferimento di un supporter dei Reds prima del match di Champions League del 24 aprile scorso, gli ultrà si sono presentati davanti al giudice inglese: le accuse sono "disordini violenti" per ...

Nardella - isoleremo tifosi violenti : ANSA, - FIRENZE, 26 APR - "Domenica non potremo che assistere ad un grande spettacolo quale sarà la partita fra Fiorentina e Napoli: sono di Torre del Greco, amo Napoli ma tiferò per i viola". Lo ha ...

Striscione anti-Uefa tifosi del Bayern : La protesta dei tifosi del Bayern Monaco, che ieri sera hanno esposto una bandiera anti-Uefa nell'Allianz arena durate il match contro il Real, sarà esaminata dalla Disciplinare dell'organismo europeo il 31 maggio. Nella fattispecie, l'Uefa studierà "la illecita bandiera esposta mercoledì allo stadio di Monaco di Baviera", ma anche "l'invasione di campo", da parte di alcuni tifosi al termine del match che si è concluso 2-1 a favore del Real ...

Liverpool - indagine anche sullo striscione pro De Santis dei tifosi della Roma : 'DDS con noi'. È uno striscione esposto da tifosi giallorossi durante la semifinale contro il Liverpool nello stadio di Anfield che inneggia a Daniele De Santis, condannato per la morte del tifoso ...