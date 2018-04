I sinti del campo hanno ripulito il bosco

"I nomadi della Ue - rom e sinti - vivono come fossero nel terzo mondo" : Trascorrono la propria esistenza in uno dei continenti con la qualità della vita fra le più alte al mondo ma di fatto vivono in condizioni da terzo mondo. E' questa la sorte delle popolazioni nomadi come rom, sinti e caminanti, secondo l'Agenzia per i diritti fondamentali dell' Unione Europea. In occasione della giornata mondiale dedicata a ...

Snowboardcross : Brutto/Belinghieri seconde a Veysonnaz nella prova a squadre. Coppa del Mondo per Perathoner/Visintin! : Si chiude in trionfo una stagione meravigliosa per l’Italia dello Snowboardcross: in quest’ultima giornata di gare si sono disputate le prove a squadre in quel di Veysonnaz, Svizzera. Il dt Cesare Pisoni può esultare ancora per i trionfi dei propri atleti: un podio ed una sfera di cristallo. nella gara femminile l’insolita coppia Raffaella Brutto/Sofia Belinghieri va a prendersi una splendida seconda piazza, al termine di una ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 11 marzo : PERATHONER E VIsintiN : TRIONFO ALL’ULTIMO RESPIRO! Attesa per il biathlon - gli azzurri deludono in SuperG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare degli Sport Invernali in programma oggi (domenica 11 marzo). Riflettori puntati sul SuperG maschile di Kvitfjell dove l’Italia cercherà il colpaccio con Dominik Paris e Christof Innerhofer, da non perdere anche i team event di snowboardcross a Mosca. Prevista anche la 30km di sci di fondo a Oslo e il biathlon con le mass start a Kontiolathi dove l’Italia proverà a essere ...

Omar Visintin ed Emanuel Perathoner hanno vinto la prova a squadre di Mosca valida per la Coppa del Mondo 2018 di snowboardcross e si sono avvicinati alla conquista della Sfera di Cristallo.

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : capolavoro azzurro a Mosca. Perathoner/Visintin in trionfo - l’Italia vince la Sfera di Cristallo! : Non poteva chiudersi meglio il weekend di Coppa del Mondo in quel di Mosca per quanto riguarda l’Italia dello Snowboardcross. Dopo il doppio podio di ieri nelle gare individuali, tra uomini e donne, con Michela Moioli che si è portata a casa la Sfera di Cristallo, oggi è arrivato il trionfo di Emanuel Perathoner ed Omar Visintin nella prova a squadre. Un vero e proprio capolavoro quello firmato dai due veterani della squadra azzurra. Prima ...

Michela Moioli - Regina leggendaria dello Snowboard! La Campionessa Olimpica vince la Coppa del Mondo. Omar Visintin terzo a Mosca : Regina dello snowboardcross, dominatrice di tutto, eroina capace di emozionare e di regalare trionfi in serie all’Italia. Michela Moioli è definitivamente nella storia dello sport azzurro: la fresca Campionessa Olimpica ha conquistato la Coppa del Mondo realizzando così un’incredibile doppietta. Semplicemente è la più forte di tutte: in stagione ha concesso soltanto le briciole alle avversarie, a PyeongChang 2018 è stata ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Mosca 2018 in DIRETTA : LA COPPA DI MICHELA! Michela Moioli seconda ma Trespuch è dietro : la sfera di cristallo è italiana! OMAR VIsintiN E’ TERZO!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Mosca, prova valida per la COPPA del Mondo 2018 di Snowboardcross. Sulle nevi russe, Michela Moioli andrà a caccia della sfera di cristallo: la Campionessa Olimpica ha un cospicuo vantaggio sulle avversarie francesi e può chiudere i conti DIRETTAmente in questa occasione quando manca ancora una gara al termine della stagione. L’azzurra ha le carte in regola per chiudere ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Mosca 2018 in DIRETTA : MICHELA MOIOLI IN FINALE! Assalto alla sfera di cristallo! Anche Visintin conquista la finale!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Mosca, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. Sulle nevi russe, MICHELA MOIOLI andrà a caccia della sfera di Cristallo: la Campionessa Olimpica ha un cospicuo vantaggio sulle avversarie francesi e può chiudere i conti DIRETTAmente in questa occasione quando manca ancora una gara al termine della stagione. L’azzurra ha le carte in regola per chiudere ...