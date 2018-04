wired

: 2771 anni. Hai passato momenti migliori, ma so che tornerai a splendere, nonostante la poca cura che ti stanno rise… - bobogiac : 2771 anni. Hai passato momenti migliori, ma so che tornerai a splendere, nonostante la poca cura che ti stanno rise… - pcexpander : I 10 momenti migliori dei supereroi Marvel al cinema #pcexpander #cybernews #notizie #news - scoopscoop6 : I 10 momenti migliori dei supereroi Marvel al cinema -

(Di sabato 28 aprile 2018) Quella dell’universoalè la storia di un esperimento pazzesco che arriva al culmine in questi giorni in sala: raccontare un unico universo in tante pellicole diverse, costruendo trame che si accumulino negli anni attraverso i molti film dedicati ai singoli personaggi ma tutti interconnessi, film in cui i medesimi attori che sono protagonisti da una parte siano comprimari da un’altra. Farlo in dieci lunghi anni (compiuti proprio nel 2018) con l’idea di andare avanti e non fermarsi, è uno sforzo produttivo e un rischio letteralmente incredibili. In questi giorni è in sala Avengers: Infinity War, primo di due film che fanno il punto di questi dieci anni portando al pettine nodi creati (più o meno) in tutti i film che abbiamo visto dal 2008 a oggi. Film che sono stati diversi per approccio, genere, stile, scrittura, regia ed esiti, che sono stati molto seri come molto comici ...