Huawei potrebbe lanciare un proprio OS per sostituire Android

Huawei HiSilicon Kirin 980 potrebbe entrare in produzione questo trimestre ed essere il primo a 7nm : Huawei potrebbe avviare la produzione del nuovo HiSilicon Kirin 980 già durante questo trimestre, per essere la prima a presentare un chip per smartphone realizzato con processo produttivo a 7 nm.

Huawei MateRS Porsche Design potrebbe essere il vero nome di Mate X : Lo smartphone che finora conoscevamo come Huawei Mate X si dovrebbe chiamare invece Huawei MateRS Porsche Design secondo quanto trapelato. Ce lo fa pensare il fatto che Huawei ne abbia creato su Weibo un hashtag. Le informazioni al riguardo sono le medesime e provengono in sostanza dal recente passaggio del misterioso smartphone di Huawei al TENAA.

Huawei nel 2019 potrebbe puntare sullo sblocco facciale 3D in stile iPhone X : L'analista Ming-Chi Kuo prevede che il produttore cinese Huawei introdurrà modelli di smartphone con funzionalità di rilevamento 3D nel corso del 2019

Huawei HiAssistant potrebbe presto sfidare Google - Amazon e Samsung : Huawei dovrebbe essere al lavoro su HiAssistant, un assistente virtuale in grado di sfruttare la NPU del SoC HiSilicon Kirin 970 di Huawei Mate 10 Pro. Per ora sembra destinato al solo mercato cinese, ma siamo certi che ne sapremo di più nei prossimi mesi.

L'anello di congiunzione tra Bose e Huawei potrebbe essere P20 Pro (e spunta anche Android 8.1) : L'inarrestabile macchina delle indiscrezioni consegna a tre settimane dalla presentazione due gustose indiscrezioni per chi attende Huawei P20 e P20 Pro

Huawei Mate X potrebbe esistere davvero : eccolo su TENAA : Huawei Mate X potrebbe esistere davvero e rappresentare un nuovo smartphone di alta gamma per il produttore cinese: scopriamo qualche dettaglio in più grazie alla scheda tecnica apparsa su TENAA.