HTC U12 e U12 Plus | nuove indiscrezioni sulle feature e immagini dal vivo

A tutta HTC U12 : dagli USA il primo ragguaglio sulla scheda tecnica : Raccogliamo oggi nuovi dettagli sulla scheda tecnica di HTC U12, il prossimo top di gamma del brand taiwanese. Le indicazioni arrivano dall'Open Development del gestore americano Verizon, utili quindi a tracciare un primo importante ragguaglio sulle specifiche hardware che potrebbero comporre il quadro delle caratteristiche del futuro portabandiera, da prendere comunque con le pinze in quanto non direttamente confermate (le informazioni di cui ...

Alcune possibili specifiche di HTC U12 compaiono sul sito di Verizon : HTC U12 (o HTC U12 Plus) avrebbe fatto capolino sul sito ufficiale di Verizon, uno dei principali operatori statunitensi: ecco le caratteristiche tecniche e le informazioni fornite dalla pagina. L'articolo Alcune possibili specifiche di HTC U12 compaiono sul sito di Verizon proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 6X e Mi 7 - LG V40 e K11 - Huawei Y3 - Y5 Prime e Y6 - HTC U12+ - quanta carne al fuoco : Scopriamo le ultime indiscrezioni su Xiaomi Mi6X e Mi 7, ancora in ritardo, LG V40 e LG K10+ 2018 con uno sguardo ai nuovi entry level di Huawei della gamma Y. L'articolo Xiaomi Mi 6X e Mi 7, LG V40 e K11, Huawei Y3, Y5 Prime e Y6, HTC U12+, quanta carne al fuoco proviene da TuttoAndroid.

HTC U12+ costerà 799 euro secondo nuove indiscrezioni : Scopriamo nuove indiscrezioni relative a HTC U12+, il nuovo top di gamma del produttore taiwanese, che potrebbe costare 799 euro, meno di alcuni dei suoi diretti competitor. L'articolo HTC U12+ costerà 799 euro secondo nuove indiscrezioni proviene da TuttoAndroid.

Possibili specifiche e prezzo di HTC U12 Plus - lo smartphone senza notch : Questi potrebbero essere specifiche e prezzi di HTC U12 Plus, il prossimo smartphone top di gamma della casa taiwanese in arrivo probabilmente a maggio, uno dei pochi dispositivi di quest'anno che non dovrebbe avere il notch. L'articolo Possibili specifiche e prezzo di HTC U12 Plus, lo smartphone senza notch proviene da TuttoAndroid.

Il presunto HTC U12+ si mostra in alcune immagini e render : HTC U12+, il nuovo top di gamma della compagnia taiwanese, è protagonista di una serie di possibili immagini e render che ci anticipano il suo possibile aspetto. L'articolo Il presunto HTC U12+ si mostra in alcune immagini e render proviene da TuttoAndroid.

I Meizu 15 e 15 Plus si mostrano in alcune foto e HTC U12 Plus potrebbe arrivare a maggio : In attesa della loro presentazione ufficiale, i Meizu 15 e 15 Plus sono apparsi in Rete in alcune immagini rigorosamente leaked. I due […] L'articolo I Meizu 15 e 15 Plus si mostrano in alcune foto e HTC U12 Plus potrebbe arrivare a maggio proviene da TuttoAndroid.

Anche HTC U12 Life dovrebbe avere il notch : Stando a quanto rivelato da Evan Blass, alias evleaks, con un messaggio su Twitter, HTC avrebbe deciso di dotare HTC U12 Life di un notch sopra il display L'articolo Anche HTC U12 Life dovrebbe avere il notch proviene da TuttoAndroid.

HTC U12 Plus dovrebbe essere l’unico flagship 2018 del produttore : HTC U12 Plus dovrebbe essere l'unico top di gamma commercializzato da HTC durante quest'anno e potrebbe debuttare nei primi giorni di maggio: la notizia arriva da una fonte definita affidabile. L'articolo HTC U12 Plus dovrebbe essere l’unico flagship 2018 del produttore proviene da TuttoAndroid.

Nuovi render per HTC U12+ mostrano splendide colorazioni Liquid Glass : Scopriamo HTC U12+ tramite Nuovi render, basati su quello mostrato qualche giorno fa da Evan Blass, che ci mostrano come potrebbero essere le colorazioni Liquid Glass del nuovo flagship. L'articolo Nuovi render per HTC U12+ mostrano splendide colorazioni Liquid Glass proviene da TuttoAndroid.

HTC U12+ svelato : primi dettagli hardware e immagine render : Una nuova immagine rendering del prossimo HTC U12+ mostra uno smartphone con display WQHD+ da ben 6 pollici di diagonale e le doppie fotocamere sulla scocca posteriore: altri dettagli hardware.Fino a poco tempo fa sapevamo che HTC stava lavorando ad un nuovo dispositivo android che avrebbe preso il nome di U12, quindi il diretto successore dell’attuale U11+ o U11.Oggi Evan Bass, tramite il proprio sito web VentureBeat, ha svelato un ...

Questo è HTC U12+ - secondo Evan Blass : tanta potenza e design rinnovato : Diamo un primo sguardo al possibile aspetto di HUT U12 Plus, il prossimo flagship del produttore taiwanese, grazie ancora una volta a @evleaks, che anticipa anche la probabile scheda tecnica. L'articolo Questo è HTC U12+, secondo Evan Blass: tanta potenza e design rinnovato proviene da TuttoAndroid.

HTC U12 : nuove anticipazioni su materiali e design : Stando alle ultime indiscrezioni, HTC U12 dovrebbe avere alcune somiglianze con HTC U11 e HTC U11 Plus ma dovrebbe anche poter contare su nuove caratteristiche L'articolo HTC U12: nuove anticipazioni su materiali e design è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

HTC U12 - certe le caratteristiche hardware e in arrivo ad aprile : Dopo tutta una serie di carrellata di nuovi dispositivi presentati durante WMC di Barcellona anche HTC guadagnarsi una fetta di palcoscenico.L’azienda è in procinto di presentare il top di gamma denominato HTC U12 e nelle ultime ore sono state “spifferate” le sue caratteristiche hardwareHTC U12 caratteristiche svelateA far sentire la sua voce è @LlabTooFer, fonte già conosciuta nel panorama dei leak, che afferma che l’HTC ...