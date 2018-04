Hockey ghiaccio | Italia-Slovenia | orario d’inizio e come vederla in tv Il programma

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : per l’Italia è dentro o fuori contro la Slovenia. In ballo c’è la promozione! : L’ultima giornata dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio di Budapest sarà a dir poco decisiva per l’Italia. Gli azzurri, dopo la sconfitta di ieri contro la Gran Bretagna, sono chiamati a vincere contro la Slovenia per poter ottenere uno dei due posti che assegnano la promozione in Top Division. Il passo falso contro i britannici ha messo una pressione notevole sul gruppo di Cleyton Beddoes, che dall’avere ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : Italia promossa in Serie A se…Tutte le possibili combinazioni. Ultima sfida alla Slovenia : La sconfitta con la Gran Bretagna ha complicato i piani dell’Italia. I britannici hanno praticamente ipotecato la promozione, mentre agli azzurri servirà per forza di cose vincere. L’Ultima sfida, però, sarà tutt’altro che semplice, perché la Nazionale di Cleyton Beddoes dovrà vedersela con la Slovenia. Era la favorita per il primo posto a inizio torneo e dopo un inizio balbettante è rientrata con pieno merito nella corsa alla ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : l’Italia si arrende alla Gran Bretagna. Si complica l’obiettivo promozione : L’Italia è stata sconfitta per 4-3 dalla Gran Bretagna nella quarta partita dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio di Budapest. Una sconfitta dolorosa, per come è maturata e soprattutto perché complica notevolmente l’obiettivo promozione. Gli azzurri iniziavano la giornata a pari punti con Kazakistan e Gran Bretagna, e dopo la sconfitta dei kazaki con la Slovenia (5-3, giocata nel pomeriggio) avevano la ghiotta ...

LIVE Hockey ghiaccio - Italia-Gran Bretagna in DIRETTA : 3-4. Mondiali Prima Divisione. Gli azzurri si giocheranno tutto nell’ultima sfida contro la Slovenia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna, Mondiali di Prima Divisione 2018 di Hockey su ghiaccio di Budapest. Partita fondamentale per gli azzurri. Dopo la vittoria contro il Kazakistan, la Nazionale di Cleyton Beddoes ha rilanciato le proprie ambizioni di promozione e vincendo stasera farebbe un passo avanti notevole. Mancano due partite e il margine di errore si sta riducendo notevolmente. Ma i britannici saranno un ...

Hockey ghiaccio - Italia-Gran Bretagna : orario d'inizio e come vederla in tv. Il programma completo : OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Gran Bretagna. Il programma Venerdì 27 aprile ore 19.30 Italia Gran Bretagna CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI Hockey SU ghiaccio alessandro.

Hockey ghiaccio - Italia-Gran Bretagna : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : L’Italia prosegue la sua avventura ai Mondiali di Prima Divisione 2018 di Hockey su ghiaccio. Il prossimo avversario è la Gran Bretagna. È un impegno cruciale per gli azzurri, che sono a pari punti proprio con i britannici e il Kazakistan. La partita ha quindi tutte le carte in regola per potersi definire uno scontro diretto, in cui chi vincerà metterà un piede in Top Division. La partita contro la Gran Bretagna si giocherà venerdì ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : impegno di fuoco per l’Italia. La sfida alla Gran Bretagna sarà decisiva : sarà una giornata decisiva per l’Italia a Budapest, nei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio. Oggi alle 19.30 è in programma la sfida alla Gran Bretagna, un impegno decisivo ai fini della promozione (le prime due del torneo saranno promosse nel gruppo principale). Azzurri e britannici sono infatti al primo posto in parità con il Kazakistan: chi vincerà metterà quindi un piede in Top Division. L’Italia è stata già ad un ...