Grey’s Anatomy 14 flop di ascolti con Harper Avery come Weinstein e Trump | il finale sarà

“Non volevano visitarmi. Poi la risonanza e la brutta notizia” : il dramma della star di Grey’s Anatomy - alla prese con una scoperta davvero triste. E le accuse a quel medico che per mesi le ha ripetuto : “Sta bene - è solo depressa” : Una notizia che aveva sconvolto i fan mesi fa, quando l’attrice era uscita allo scoperto rivelando pubblicamente di essere stata colpita da una terribile sorpresa in ospedale dopo dei controlli, una diagnosi piovuta all’improvviso dal cielo e che aveva spaventato non poco una star molto amata dal pubblico, che ne segue con passione le gesta sul piccolo schermo. E della quale ora la diretta interessata ha rivelato nuovi ...

Svelato il volto della mamma di Alex in Grey’s Anatomy 14 - per la prima volta in video nell’episodio 22 : A quanto pare, per la prima volta dall'inizio del medical drama di Shonda Rhimes, il pubblico incontrerà la mamma di Alex in Grey's Anatomy 14 nell'episodio che prevede il viaggio di Karev con la sua fidanzata Jo in Iowa per annunciare alla famiglia le prossime nozze. Si tratta dell'ex star di The Bionic Woman, Lindsay Wagner, che interpreterà il ruolo di guest star chiave nell'episodio di Grey's Anatomy in onda il 3 maggio negli Stati Uniti ...

Grey’s Anatomy 14×22 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×22 Fight For Your Mind va in onda giovedì 3 maggio 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×22: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione si intitola Fight For Your Mind, ...

Svelata la trama del finale di Grey’s Anatomy 14 - April morirà? Questioni di vita o morte nell’ultimo episodio : Certamente il finale di Grey's Anatomy 14 avrà un registro drammatico, come già anticipato dalla protagonista Ellen Pompeo su Twitter: "non facile", così l'interprete di Meredith Grey aveva definito l'ultimo episodio in risposta alle richieste dei fan. E con la rivelazione della trama del finale di Grey's Anatomy 14, ultimo episodio di stagione in attesa della quindicesima già ordinata da ABC per settembre prossimo, le previsioni sono ...

Pericolo di vita per April in Grey’s Anatomy 14? Svelata la trama del penultimo episodio 14×23 : La sorte di April in Grey's Anatomy 14 è il vero enigma di questa stagione del medical drama: come ormai noto da settimane i personaggi della Kepner e della Robbins usciranno di scena con l'ultimo episodio, ma se nel caso di Arizona l'addio sembra legato al ritorno nel cast del personaggio interpretato da Geena Davis e quindi ad una progressione di carriera per la dottoressa, per April l'epilogo sembra destinato ad essere più drammatico. ABC ...

Grey’s Anatomy 14 su Fox Life esplora l’amore tra Maggie e Jackson : anticipazioni episodi del 23 e 30 aprile : Come ogni lunedì, anche questo 23 aprile sarà tempo di un nuovo appuntamento con Grey's Anatomy 14 su Fox Life: la programmazione italiana del medical drama prodotto da ShondaLand, indietro di circa cinque settimane rispetto a quella americana sull'emittente ABC, proporrà oggi l'episodio 14x16. "Sospesi nel tempo", questa la traduzione italiana del titolo dell'episodio che in inglese è "Caught Somewhere In Time", avrà al centro la storia ...

Trama - cast e personaggi di Station 19 - lo spin-off di Grey’s Anatomy arriva su Fox Life dal 23 aprile : arrivano finalmente anche in Italia cast e personaggi di Station 19: lo spin-off di Grey's Anatomy incentrato sulle vite dei pompieri di una caserma di Seattle, la "stazione 19" per l'appunto, farà il suo debutto su Fox Life nella serata di questo lunedì 23 aprile. Station 19 è stato già presentato al pubblico durante il tredicesimo episodio di Grey's Anatomy 14 "Hai davvero presa su di me", andato in onda lo scorso 2 aprile in Italia, con ...

Station 19 : lo spin off di Grey’s Anatomy debutta ospitando Ellen Pompeo e Chandra Wilson : Station 19 - Jason Winston George Ben Warren (Jason Winston George) sembrava nascondere un segreto, con i suoi allenamenti e le corse mattutine. E il segreto è stato presto svelato: rischiando una crisi coniugale senza precedenti, il medico ha sconvolto la moglie Miranda Bailey (Chandra Wilson) dicendole di voler abbandonare il Grey Sloan Memorial Hospital per mettersi a fare il pompiere. Questo avveniva qualche tempo fa in Grey’s Anatomy ...

Alberto Frezza - chi è ‘l’orgoglioso’ italiano di Station 19 - spinoff di Grey’s Anatomy : “Sento l’orgoglio, son felice perché [Shonda Rhymes, la creatrice di Grey’s Anatomy NdR] ti dà l’opportunità di esprimerti. Tanti italiani vengono qui in America a rincorrere i loro sogni e Shonda ti dà un’opportunità del genere” così Alberto Frezza, attore nel cast di Station 19, l’attesissimo spinoff di Grey’s Anatomy, ha descritto le sue sensazioni relativamente al fatto di rappresentare ...

Station 19 - Shonda Rhimes : “Così abbiamo creato un nuovo mondo all’interno di Grey’s Anatomy” : Station 19, la serie TV che racconta le vicende di un gruppo di vigili del fuoco di Seattle, sta finalmente per arrivare: lunedì 23 aprile, ore 22.00 su FoxLife. Un appuntamento imperdibile per i fan di Grey’s Anatomy. E cosa ci sarà da aspettarsi, ce lo facciamo raccontare dalla showrunner adorata come una divinità: Shonda Rhimes. Da Grey’s Anatomy a Station 19 Station 19 nasce dalla 7° puntata della 14° stagione di Grey’s ...

«Grey’s Anatomy» : il ritorno di Geena Davis : L’avevamo lasciata tre anni fa con gli occhi ormai spenti, alle prese con una cecità inaspettata e la convivenza con una vita nuova, lontana dallo stetoscopio e vicina ai bastoni bianchi in alluminio. Ora, la dottoressa Nicole Herman, gli occhi nocciola e il volto di Geena Davis, è pronta a tornare. Lo farà nel penultimo episodio della quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy, in quello che viene descritto dai media americani come ...

Grey’s Anatomy rinnovata per una 15º stagione : la conferma alla festa di fine riprese : Grey's Anatomy rinnovata per una 15º stagione: la notizia era nell'aria già da un po' ma solo poco fa è arrivata la conferma ufficiale dagli Usa direttamente da ABC, la rete che da ormai 15 anni manda in onda il medical drama firmato Shonda Rhimes. A quanto pare i personaggi della serie hanno ancora molto da raccontare e dopo l'uscita di scena Sarah Drew e Jessica Capshaw, alias April e Arizona, altri personaggi potrebbe arrivare a scombinare ...

Grey’s Anatomy 14×21 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×21 Bad Reputation va in onda giovedì 26 aprile 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×21: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione si intitola Bad Reputation, ossia ...

In arrivo un finale di Grey’s Anatomy 14 “non facile” - anticipazioni da Ellen Pompeo sull’episodio degli addii : Il finale di Grey's Anatomy 14 sarà piuttosto difficile da digerire, avverte Ellen Pompeo: "not easy" ("non facile") ha dichiarato letteralmente la protagonista del medical drama parlando dell'ultimo episodio di questa stagione, attualmente in onda su ABC negli Stati Uniti e su FoxLife (canale 114 di Sky) in Italia. In patria il finale di Grey's Anatomy 14 andrà in onda giovedì 17 maggio, circa un mese dopo nel nostro Paese, con gli attesi ...