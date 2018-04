Grande Fratello Nip | richiesti provvedimenti disciplinari

Grande Fratello 2018/ Barbara D'urso cederà il posto a Michelle Hunziker? : Grande Fratello 2018, ancora tensioni nella Casa. Tutti contro Danilo Aquino e Veronica Satti sbotta: "Avete in bocca solo la parola falso, vero, forte debole: ma che gioco è?"(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:41:00 GMT)

“Basta - vi prego”. Aida in lacrime al Grande Fratello. Esasperata dall’ennesimo episodio di bullismo - la concorrente spagnola scoppia a piangere. La produzione pronta a intervenire con mano pesantissima : Continua a non esserci pace all’interno della casa del Grande Fratello, in un’edizione partita già con i nervi abbastanza tesi e definitivamente decollata verso notevoli vette di trash dopo l’ingresso nella casa di Aida Nizar. La spagnola col suo carattere e il suo modo di fare ci ha messo davvero poco a farsi odiare da tutti gli altri inquilini, stabilendo una sorta di piccolo record di velocità. Ma a suo discapito va ...

Grande Fratello : nuove offese alla Nizar : La nuova edizione del Grande Fratello nip è comincia da poco meno di due settimane e già la misura è colma. Episodi di bullismo, offese di ogni genere ed educazione sotto zero: siamo di fronte alla peggior edizione di sempre. Aida la vittima Non si può di certo dire che l'ingresso nella casa di Aida Nizar non abbia portato scompiglio. Nemmeno il più pessimista avrebbe potuto mai immaginare cosa sarebbe accaduto. Prima la quasi rissa sfiorata ...

Grande Fratello 2018 - notte di paura per Alberto e Aida : ecco perché Video : Non si placa il clima di violenza all'interno della casa [Video] del #Grande Fratello 2018. Le ultimissime di gossip di queste ore rivelano che la scorsa notte due concorrenti hanno vissuto dei momenti di panico e di paura a causa dell'irascibilita' di diversi concorrenti di questa quindicesima edizione che si sono scagliati duramente contro di loro. I due protagonisti di questa triste vicenda sono Alberto e Aida Nizar, la concorrente spagnola ...

Baye Damme : pianto dopo la lite con Aida al Grande Fratello Video : In questi giorni la casa del #Grande Fratello è in subbuglio per il furioso litigio tra #Aida Nizar e #Baye Damme. Quest'ultimo, dopo il comunicato del Gf che ha invitato i coinquilini ad abbassare i toni, è scoppiato in un pianto a dirotto, dicendosi pentito di aver esagerato durante la lite con la Nizar. Il ragazzo si è professato contro ogni forma di violenza e ha ammesso di non essersi saputo controllare. Ma cos'è successo esattamente ...

Grande Fratello 2018/ Tutti contro Danilo - Veronica Satti furiosa : "Qua se non urli non hai carattere!" : Grande Fratello 2018, ancora tensioni nella Casa. Tutti contro Danilo Aquino e Veronica Satti sbotta: "Avete in bocca solo la parola falso, vero, forte debole: ma che gioco è?"(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 05:05:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Aida Nizar - video con un autore del GF : "Manda dei baci a Malgioglio..." : L'ingresso della scoppiettante Aida Nizar, come prevedibile, ha sconvolto gli equilibri della casa del Grande Fratello 15. L'obiettivo degli autori (obiettivo legittimo perché è il loro compito, quello di far funzionare un programma), di conseguenza, è stato ampiamente raggiunto anche se c'è un però Grande quanto una casa.L'obiettivo degli autori di scatenare nuove dinamiche, infatti, come già scritto, è stato raggiunto ma forse è stato ...

Grande Fratello 15 : altri episodi di bullismo nei confronti di Aida Nizar? : Nella prossima puntata serale del Grande Fratello 15, accadrà prevedibilmente il finimondo poiché, all'interno della casa più spiata d'Italia, non si placano gli episodi di bullismo ai danni di Aida Nizar, la star dei reality show in Spagna che, durante il giorno della Festa della Liberazione, è stata pesantemente attaccata da Baye Dame Dia e, in misura minore, anche da quasi tutti gli altri inquilini della casa.Simone Coccia Colaiuta è ...

Grande Fratello 2018 : un concorrente ha tradito la sua fidanzata? : Nonostante la nuova edizione del Grande Fratello Nip abbia avuto inizio da pochi giorni, è già al centro delle polemiche. Lo scorso lunedì è andata in onda la seconda diretta del reality e per la quarta volta al timone della conduzione c'è Barbara D'Urso. Al suo fianco ci sono dei validi opinionisti, ovvero la regista Simona Izzo e il cantautore Cristiano Malgioglio. Quest'ultimo ha contestato fin dalla prima puntata la partecipazione della ...

Grande Fratello Nip : richiesti provvedimenti disciplinari : La seconda diretta del Grande Fratello Nip è andata in onda lunedì scorso e ha riscosso un Grande successo. Il merito è senza dubbio dei concorrenti che hanno deciso di mettersi in gioco varcando la porta della casa più famosa d'Italia. Tra questi c'è Matteo Gentili, ovvero l'ex fidanzato di Paola Di Benedetto. Quando la ragazza è partita per l'isola Honduras ha conosciuto Francesco Monte, con il quale è attualmente fidanzata. Nel salotto di ...

Baye e Aida richiamati al Grande Fratello dopo la lite furiosa. La favorita? Alessia : dopo la burrascosa lite tra Baye e Aida , il Grande Fratello ha richiamato ufficialmente i concorrenti del reality di Canale 5 alle 'regole di convivenza civile', soprattutto 'nel rispetto del ...

Grande Fratello 2018/ Anticipazioni : Lucia Orlando in lacrime - tra Filippo e insicurezze : GRANDE FRATELLO 2018: la crisi di Lucia Orlando per il suo fisico, le lacrime di Patrizia Bonetti per il non rapporto con il padre e la tortilla della pace di Aida Nizar. Lucia Orlando ha già fatto trasparire le sue insicurezze e incertezze nella Casa del GRANDE FRATELLO. Sono bastati solo due giorni per far scoppiare la passione con Filippo Contri: baci, abbracci, sguardi complici tra i due sin da subito. Lucia però ha avuto più di un ...

Grande Fratello 15 - nuova violenza shock contro Aida : censurate le immagini? Video : Non si placa il clima di violenza e bullismo all'interno della casa [Video] del #Grande Fratello 2018, dove nelle ultime ore abbiamo visto che c'è stato un episodio a dir poco raccapricciante che ha avuto come protagonista Baye Dame. Il ragazzo di colore si è scagliato duramente nei confronti di #Aida Nizar, la concorrente spagnola di quest'anno che ha messo in agitazione il gruppo con le sue provocazioni. Aida e Alberto bullizzati di notte al ...

Lite al Grande Fratello 2018 : Aida vittima di violenza? Il Telefono Rosa chiede l’espulsione di Baye Dame : Un atto grave e da condannare, su questo tutti sembrano essere d'accordo dopo la Grande Lite al Grande Fratello 2018. Baye Dame ha esagerato e la stessa Barbara D'Urso ha chiesto un intervento severo alla produzione visto che lei, da sempre, combatte le violenze soprattutto quando queste hanno per vittime delle donne. La new entry spagnola sarà stata anche indisponente e magari provocatoria ma sicuramente Baye ha esagerato comportandosi in ...