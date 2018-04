Grande Fratello | Luigi Favoloso pesantissimo contro Aida | «Sei più brutta della fame in

davidemaggio

: 'Ho visto quello che è successo: l'aggressione molto violenta di Baye contro Aida. La violenza verbale e quasi fisi… - trash_italiano : 'Ho visto quello che è successo: l'aggressione molto violenta di Baye contro Aida. La violenza verbale e quasi fisi… - GrandeFratello : Grande Fratello ha osservato con attenzione quello che è successo nelle ultime ore in casa. Ecco il comunicato uffi… - QuiMediaset_it : #GF15 condotto da @carmelitadurso leader assoluto della prima serata con punte che hanno sfiorato il 32% di share e… -

(Di sabato 28 aprile 2018) GF15 -Niente da fare. Al2018 proprio non capiscono che ogni limite del buon senso ormai sia stato superato, e alcuni concorrenti – su tuttiMario– continuano a prendere di mira la spagnolaNizar, insultandola e bullizzandola in diversi modi. Non è bastato il primo pesante episodio che ha avuto per protagonista soprattutto Baye Dame; non è bastato nemmeno il richiamo ufficiale del, che ha invitato i ragazzi a rispettare le “più elementari regole di convivenza”. In questi giornicontinua ad essere presa di mira, ed è in particolarea darlecon frasi e atteggiamenti decisamente esagerati. I due stavano discutendo in giardino, ese n’è uscito con: “Ma tu seicome lain Uganda., secondo me tu hai un passato da tossicodipendente perchè ...