GRANDE FRATELLO 2018 Video | la sexy doccia di Alberto Tarzan intrattiene il pubblico

GRANDE FRATELLO - Luigi Favoloso scoreggia addosso a Aida Nizar : Aida Nizar è l'ultima entrata nella casa del Grande Fratello . E sembra essere diventata il bersaglio degli altri concorrenti del reality. L'ultimo episodio risale a ieri sera, quando la spagnola ...

Anticipazioni Domenica Live del 29 aprile : il provvedimento del GRANDE Fratello : L'appuntamento con Domenica Live, la trasmissione del dì di festa di Canale 5 condotta da Barbara D'Urso, ritornerà in onda questo 29 aprile in diretta tv come sempre dalle 14. Una puntata decisamente molto attesa dal pubblico dopo la bufera di queste ore all'interno della casa del Grande Fratello. Noi seguiremo la puntata in diretta minuto per minuto e vi terremo aggiornati su quelle che saranno tutte le novità. Ecco cosa succederà a Domenica ...

“Cosa ha nascosto. Che figuraccia!”. Simone Coccia Colaiuta è stato scoperto. Il fidanzato della Pezzopane ha provato a insabbiarlo per anni - ma adesso che è sotto i riflettori del GRANDE FRATELLO la verità è saltata fuori : Trentacinque anni, abruzzese doc, Simone Coccia Colaiuta è stato più volte in televisione per merito della sua relazione con l’x senatrice – oggi deputata del Partito democratico – Stefania Pezzopane. La storia d’amore, i clamori della cronaca per la differenza d’età tra i due (la politica è più Grande del fidanzato di ben 24 anni), si sono dibattuti più volte nei salotti televisivi e adesso che è un ...

GRANDE FRATELLO 2018 - è caos nella notte : ancora tutti contro Aida - Danilo e Luigi litigano : Liti e caos nella notte al Grande Fratello 2018, Aida Luigi e Danilo principali protagonisti di tutto ciò che è successo e chissà cosa sarà ancora accaduto quando la diretta si è interrotta, alle due di notte; c'era una voce di corridoio che sosteneva che la diretta di notte non ci sarebbe stata per mancanza di fondi, ma visto il cast che è stato messo insieme e ciò che ne sta venendo fuori, siamo sempre più convinti che sia stata una mossa per ...

Chi è Alessia Prete? Biografia - età e vita privata della concorrente del GRANDE FRATELLO 2018 : Chi è Alessia Prete? Una delle migliori concorrenti del Grande Fratello 2018, su questo sono d'accordo un po' tutti gli spettatori del reality show, anche se ormai l'attenzione sembra canalizzata su Aida Nizar. La giovane torinese è molto apprezzata per la sua semplicità e la sua genuinità, ha conquistato tutti sin dal primo momento con il suo enorme sorriso e qualcuno era pronto subito a portarla alla vittoria. Presto per sapere cosa succederà, ...

Il Web insorge al GRANDE FRATELLO 2018 : il bullismo contro Aida Nizar sarà punito : Non sono giorni facili al Grande Fratello 2018, Baye Dame potrebbe essere espulso per il comportamento aggressivo verso Aida Nizar, ma potrebbe non essere l'unico. Pare siano in arrivo provvedimenti vari per i concorrenti coinvolti nel disastro, perché non potrebbe essere chiamato altrimenti, avvenuto mercoledì mattina: insieme a Baye Dame, rischiano Danilo e Luigi più di altri, se non l'espulsione potrebbero essere mandati a un televoto flash ...

Alessia Prete sviene al GRANDE FRATELLO 2018 : malore per la concorrente : Alessia Prete si è sentita male al Grande Fratello 2018, un bello spavento per chi seguiva la diretta da casa come per tutti gli altri concorrenti. Il malore di Alessia ha preoccupato tutti, ma per fortuna non si è trattato di nulla di grave e la ragazza non ha dovuto abbandonare il gioco, questo è giusto dirlo e chiarirlo sin da subito; siamo rimasti con il fiato sospeso fino a quando Alessia non è ricomparsa in Casa, in tutto il suo splendore ...

GRANDE FRATELLO - Aida Nizar lascia il reality show? La scelta finale : Per Aida Nizar questa prima settimana rinchiusa all'interno della casa del Grande Fratello 2018 non è stata per nientev facile. La concorrente spagnola, infatti, ha dovuto fare i conti con un clima di enorme violenza che si è venuton a creare in casa nei suoi confronti da parte di diversi concorrenti di questa edizione che hanno puntato il dito duramente nei confronti della donna, quasi senza motivi logici. Vergogna al Grande Fratello 15, Aida ...

GRANDE FRATELLO - scoppia la guerra : i social insorgono contro il programma : Negli ultimi giorni la casa del Grande Fratello è stata luogo di spiacevoli episodi definiti da numerosi quotidiani come 'atti di bullismo' riversati da tutti i concorrenti contro Aida Nizar. Dopo aver visto certe scene, il pubblico ed in particolare il web insorge contro il programma minacciando di non vederlo più. Tutti contro Aida: parla il web La notizia si è diffusa a partire da ieri, 27 aprile 2018 ma continua a diffondersi a macchia ...

Katia e Ascanio del GRANDE FRATELLO festeggiano 13 anni d’amore : Katia Pedrotti ad Ascanio: “Un sogno festeggiare i nostri anni di amore” Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello nel 2004 e da lì non si sono più lasciati. L’amatissima coppia si è sposata nel 2005 e ha due figli: Matilda e Tancredi, avuti rispettivamente nel 2007 e nel […] L'articolo Katia e Ascanio del Grande Fratello festeggiano 13 anni d’amore proviene da Gossip e Tv.

GRANDE FRATELLO - Lucia Bramieri flirta con Matteo Gentili : Simone Coccia reagisce allo scherzo : Nella casa del Grande Fratello, in attesa che la produzione prenda provvedimenti contro la violenza e il bullismo nei confronti di Aida Nizar , i concorrenti cercano di ridere inscenando degli scherzi.

GRANDE FRATELLO Nip : richiesti provvedimenti disciplinari Video : La seconda diretta del #Grande Fratello Nip è andata in onda lunedì scorso e ha riscosso un Grande successo. Il merito è senza dubbio dei concorrenti che hanno deciso di mettersi in gioco varcando la porta della casa più famosa d'Italia. Tra questi c'è Matteo Gentili, ovvero l'ex fidanzato di Paola Di Benedetto. Quando la ragazza è partita per l'isola Honduras ha conosciuto Francesco Monte, con il quale è attualmente fidanzata. Nel salotto di ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Barbara D'urso cederà il posto a Michelle Hunziker? : Il Grande Fratello 2018 è destinato a soccombere? Dopo quello che è successo in casa sembra proprio che alcuni stiano già lanciando l'allarme chiedendo a gran voce la sospensione del programma. Sicuramente questo non succederà ma dando uno sguardo alla programmazione di maggio di Canale 5 salta subito all'occhio il fatto che Michelle Hunziker potrebbe prendere il posto di Barbara D'urso. Naturalmente non stiamo parlando della conduzione del ...