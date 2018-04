Gp Azerbaigian | Vettel in pole davanti a Hamilton

Formula 1 : GP Azerbaigian - ancora Vettel! Terza pole consecutiva davanti a Hamilton : LA CRONACA - In Q3 vengono eliminati Grsojean , Haas, , Ericsson , Sauber, , Vandoorne , McLaren, , Hartley , Toro Rosso, e Gasly. In Q2 Raikkonen è suo malgrado protagonista di due uscite di pista ...

