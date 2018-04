Governo | spunta l' ipotesi Lattanzi | ecco la carta di Mattarella per superare l' impasse

Bilancio e legge elettorale : rispunta il Governo di tregua Anteprima sul Messaggero Digital : Due giorni prima della direzione del Pd che dovrebbe decidere se e come accettare il tavolo di trattativa con il M5S, Donald Trump deciderà se e come togliere l'esenzione all'Europa dei dazi ...

Governo - l’operazione di Mattarella per “scongelare” i partiti (Pd compreso). E ora spunta l’ipotesi di un mandato a Fico : Le battute sui politici che si ritrovano a discutere del Governo mentre sbevazzano vino – parlandosi da stand a stand – potrebbero tendere all’infinito. Ma neanche l’alcol toglie i freni che inibiscono una maggioranza. L’incomunicabilità è il tratto principale: Salvini parla di centrodestra unito, Di Maio gli risponde che così vuol dire “fare un danno al Paese”, Berlusconi parla per la terza volta in due ...

Governo : tensione Berlusconi-Salvini - ma la Lega non strappa. Alla fine spunta la carta Casellati : Toccava a loro quella difficile mossa politica dopo la campagna mediatica scatenata dal M5s non contro Fi, ma contro il suo leader. 'La trattativa per la formazione di un Governo tra centrodestra e ...

Prodi scalda la fronda del Pd Spunta il Governo istituzionale : Ad alimentarlo, oltre a pezzi di establishment ansiosi di ripulire e «costituzionalizzare» i M5s, sono soprattutto gli esponenti di Leu, la sfortunata creatura politica di Bersani e D'Alema, che ...

Maria Teresa Meli : 'Spunta la carta Frattini per un Governo di tregua' : Che alla fine si arrivi a un governo di tregua lo ha ipotizzato anche Silvio Berlusconi il quale, scrive Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, 'nella sua logica' pensa che possa essere guidato da ...

Governo M5S-LEGA/ Salvini e Di Maio lavorano all'intesa : e spunta il mister X - è Carlo Cottarelli : GOVERNO M5S-LEGA: Salvini e Di Maio cercano di trovare un accordo sul possibile esecutivo ma i veti incrociati non aiutano e spunta un terzo nome, quello di Carlo Cottarelli.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:28:00 GMT)

I nomi del (possibile) Governo M5S : spunta Tommasi per lo Sport : Il leader Di Maio ha stilato un elenco con 50 personalità, ma i «no» arrivati sono diversi. C’è l’ipotesi di un ministero per il presidente dell’Associazione italiana calciatori

Governo 5 stelle - si rafforza il 'fronte interno'. Spunta l'ipotesi Damiano Tommasi - di P.Salvatori e G.Cerami - : L'economista Lorenzo Fioramonti potrebbe andare all'Economia o allo Sviluppo economico. Gode della stima del leader, e dopo un primo periodo di grande esposizione mediatica, a seguito di una non ...