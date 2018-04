Governo | Martina | Se intesa con M5S | consultazione della base Pd

Governo - Martina : "Referendum della base se ci sarà l'intesa tra Pd e M5s" : Per un l'esito di un eventuale confronto Pd-M5s sarà necessario "consultare la base". A dirlo è il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina, che apre all'ipotesi di un referendum...

Governo : Martina - alternativi a M5S ma giusto confrontarsi : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “Ci viene chiesto di valutare un possibile percorso di confronto con il Movimento Cinque Stelle. Abbiamo riconosciuto alcuni fatti nuovi, a partire dalla chiusura definitiva del tentativo di accordo tra il Movimento, il centrodestra e la Lega, e abbiamo convocato la nostra direzione nazionale per confrontarci e decidere insieme proprio se aprire o meno questo lavoro”. Lo scrive il segretario ...

Governo : Martina - 50 giorni di caos non per colpa nostra : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “Abbiamo terminato il giro di consultazioni con il presidente Fico. Siamo arrivati a questo dopo 50 giorni di caos, tira e molla e veleni tra le forze che il 4 marzo hanno prevalso. Siamo arrivati a questo non certo per colpa nostra. Salvini e soci che cercano di fare la morale dovrebbero solo tacere ora”. Lo scrive segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, in un post su ...

Governo - Salvini : ‘Non lascerò Berlusconi Intesa M5s-Pd presa in giro per italiani’. Martina : ‘Stallo colpa tua - dovresti tacere’ : “I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra”. Lo ha detto Matteo Salvini, in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale in vista delle Regionali di domenica. Il riferimento è al retroscena ...

Governo : Martina - Salvini ci porterebbe da Orban : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “Un Governo con Salvini come azionista di riferimento ci porterebbe da Orban contro gli interessi italiani. Andate a vedere come quei paesi non hanno mai aiutato l’Italia su alcuni temi cruciali come quelli dell’immigrazione e scoprirete una grande verità dietro alla propaganda leghista”. Lo ha detto il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, a Roma uscendo dal ...

