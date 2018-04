Governo | Marcucci Pd | “Dialogo con M5s? Solo se si parte dai 100 punti del nostro

Marcucci : praticamente impossibile Governo M5s- Pd. Salvini : stanno su 'Scherzi a parte' : Il capogrupo dei senatori Dem spiega che le distanze tra le due formazioni politiche sono al momento insanabili. La grillina Lombardi avanza una proposta: per dialogo 'modello Lazio'. Sul fronte del centrodestra Berlusconi: con i pentastellati "non c'è nessuna possibilità visto che io non ho posto veti, ma Di Maio dice che sono il male assoluto e non si vuole sedere a un tavolo"

Governo - Marcucci (PD) : “Renzi? Non ha delegittimato Martina. Senza Governo - noi pronti a tornare al voto” : “Renzi delegittima Martina? No, non mi sembra affatto. Sono orgoglioso che il Pd abbia organi eletti democraticamente, mi spiace per i partiti che non hanno la stessa formazione e cultura”. Così il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, al termine delle consultazioni con Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di vagliare la possibilità di un governo Pd-5 Stelle. “Il 3 maggio decidiamo in Direzione se avviare un ...

Governo : Marcucci - sarà Direzione Pd a decidere su M5S : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Come ha ricordato il reggente Martina, sarà la Direzione nazionale dem a decidere se aprire o meno un confronto con i 5 stelle. Se il mandato sarà quello di verificare le carte del M5S, saranno i 100 punti del programma del Pd a stabilire le basi di partenza della discussione”. Lo ha detto il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci, al termine dell’incontro a Montecitorio con il ...

Governo. Delegazione del Pd da Fico. Marcucci : strada in salita - ma non si escludono sorprese : La Delegazione del Pd dalle 14.30 è a colloquio con il Presidente della Camera, Roberto Fico. Alle 17.30 toccherà a quella del M5s. La Gelmini intanto - in vista di questo nuovo giro di consultazioni - invita l'alleato Matteo Salvini a cercare voti in Parlamento. Il leader del Carroccio intercettato dai cronisti a Montecitorio avverte: "Non esiste governo senza centrodesta". Leu: governo 5Stelle-Dem? : "Il trionfo del trasformismo"

Fico - Consultazioni M5s-Pd/ Diretta live Governo : Marcucci "sorprese possibili" - Franceschini "no pregiudizi" : Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:21:00 GMT)

Governo - i renziani si scongelano. Marcucci : “Sì al confronto. Non sono ottimista - ma sorprese dietro l’angolo” : Il “dovere di fare presto” di Sergio Mattarella, l’apertura di Maurizio Martina e l’accelerazione di Dario Franceschini in un’intervista a Repubblica iniziano a scongelare anche i renziani, dopo il muro alzato nei minuti successivi all’incarico esplorativo conferito dal presidente della Repubblica a Roberto Fico, che inizia oggi le consultazioni. Così dalla sera alla mattina, il coro di “resteremo ...

Governo - Marcucci - Pd - : «Pronti al confronto con M5S. Ma è Fico il candidato?» : «Non sono ottimista, non vedo le condizioni perché i programmi , M5S e Pd, ndr , si possano allineare, ma le sorprese in politica sono sempre dietro l'angolo». E ha aggiunto: «La situazione è molto ...

Governo col M5S - Marcucci e Orfini : "Non ci sono le condizioni" : Arriva la prima reazione del Pd dopo il mandato esplorativo che il presidente Mattarella ha affidato a Roberto Fico. "Non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd - dice Andrea Marcucci, capogruppo dem al Senato -. Ascolteremo il presidente Fico con la dovuta attenzione, ma per noi le distanze sul programma restano molto marcate". Poi su Twitter Marcucci con sarcasmo prende le distanze da Di Maio: "Ormai, ...

Governo : Marcucci - Pd mai con centrodestra - Salvini stia tranquillo : Roma, 20 apr. (AdnKronos) – “#Salvini stia tranquillo, il #Pd non pensa minimamente di poter sostenere un Governo della #Lega e del centrodestra. Dopo 50 giorni il teatrino messo in piedi da chi ha vinto le elezioni, sta diventando davvero indecoroso”. Lo scrive su twitter il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci. L'articolo Governo: Marcucci, Pd mai con centrodestra, Salvini stia tranquillo sembra essere il primo su Meteo ...

Governo : Marcucci - tra centrodestra e M5s oggi avvicinamento : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “oggi Di Maio ha detto: ‘ci va bene anche Fi nella compagine di maggioranza’. Un appoggio esterno? Non so, troveranno la formula, ma ho l’impressione che oggi ci sia stata una tappa di avvicinamento”. Lo ha detto il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci. L'articolo Governo: Marcucci, tra centrodestra e M5s oggi avvicinamento sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - il renziano Marcucci : “Linea Pd non cambia - no aperture a M5s. Punti di Martina contributo a incaricati” : “I tre Punti indicati dal segretario reggente Martina sono un contributo rivolto a tutti i presidenti che riceveranno l’incarico dal capo dello Stato. In merito alla posizione del Pd, è nota da settimane e non prevede aperture nei confronti di possibili esecutivi del M5S e della Lega. Mentre chi ha vinto il 4 marzo pensa ai forni e agli orti, noi pensiamo ai problemi degli italiani”. Lo afferma il renziano Andrea Marcucci, capogruppo ...

PROPOSTE MARTINA : DIALOGO Governo PD-M5S?/ Famiglia - lavoro - povertà : Marcucci “punti per Di Maio e Salvini” : GOVERNO, i tre punti di Maurizio MARTINA e del Pd ai partiti: lavoro, povertà e Famiglia. Le reazioni: Orlando "un modo per stanare M5s e Lega-Salvini", M5s "iniziativa utile"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 20:23:00 GMT)