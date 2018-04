Governo M5s-Pd | Salvini | “Pronti a scendere in piazza” Abbraccio con Berlusconi

Governo - Denis Verdini : 'Matteo Renzi rilanci sfidando M5s in streaming' : Sappiamo pero' che questo sarebbe accaduto quando la politica non era stata ancora devastata dai tweet e dagli hashtag', dice ancora. Correlati [ Denis Verdini ], [ Governo ], [ m5s ], [ matteo Renzi ...

Salvini : 'Governo Pd-M5s folle - pronti a mobilitazione' : "Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare ...

Aspettando il Friuli - abbraccio Berlusconi-Salvini per mostrare unità : 'In piazza se Governo M5s-Pd' : Domani il voto nella regione. E se il Cavaliere si dice pronto a cercare i voti in Parlamento, il leader della coalizione alza i toni: 'è una follia un governo tra Pd e Cinquestelle', pronti alla ...

Governo. Salvini : intesa Pd con M5S per esecutivo è folle : Lega pronta a mobilitare milioni di italiani se il voto non sarà rispettato. 'Comportamento eversivo' commenta Francesco Boccia del Pd

PD - SCONTRO SU Governo CON M5S / Marcucci vs Martina : Salvini - "sono su Scherzi a Parte" : Pd, Martina: “Referendum iscritti per intesa con M5s”. Sugli scenari politici: “Temo sia GOVERNO con Salvini che voto anticipato”. Le parole del segretario reggente del Partito democratico(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 18:51:00 GMT)

Pd - Andrea Marcucci sconfessa Maurizio Martina/ “Praticamente impossibile un Governo con M5S” : Pd, Martina: “Referendum iscritti per intesa con M5S”. Sugli scenari politici: “Temo sia governo con Salvini che voto anticipato”. Le parole del segretario reggente del Partito democratico(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 17:46:00 GMT)

Governo - Marcucci (Pd) : “Dialogo con M5s? Solo se si parte dai 100 punti del nostro programma” : “Accordo coi 5 Stelle? Innanzitutto, loro devono parlare Solo con noi se vogliono dialogare su un progetto riformista. In secondo luogo, abbiamo consegnato virtualmente al presidente Fico i 100 punti del nostro programma. È bene che il M5s capisca che, se vuole parlare con noi, da quel programma si deve partire”. Sono le “condizioni” espresse da Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, nel corso della trasmissione ...

Pd - Martina : "Referendum iscritti per intesa con M5s"/ "Temo sia Governo con Salvini che voto anticipato" : Pd, Martina: "Referendum iscritti per intesa con M5s. Temo sia governo con Salvini che voto anticipato". Le ultime notizie sugli scenari politici.