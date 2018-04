Governo | il segretario Pd Martina | “Se via libera della direzione a dialogo con M5s | poi

Martina annuncia rinvio assemblea Pd su segretario - prima Governo : Roma, 13 apr. , askanews, 'Ho chiesto al Presidente Matteo Orfini di posticipare l'assemblea nazionale prevista per il 21 aprile, stante la nuova fase istituzionale determinata dall'incapacità delle ...

"L'Ue è il nostro paletto per un'intesa di Governo con Di Maio : il M5s sta con Macron?". Parla Fontana - vicesegretario della Lega : "E' molto importante capire dove si posizioneranno i Cinque stelle in Europa: se è vero che stanno tentando la strada dell'alleanza con l'ultraliberista Macron che ha in mente un'idea di Europa diversa dalla nostra. Se si vuol fare un governo insieme, è fondamentale sedersi a un tavolo e discutere di programma, come in Germania. Con punti chiari, nero su bianco e non solo sull'Italia: è fondamentale stabilire il superamento ...

Governo - i renziani chiedono di rinviare l’assemblea Pd che deve decidere sul nuovo segretario : Usare lo stallo per la formazione del Governo per rimandare il regolamento di conti interno al partito e soprattutto la partita per la nuova segreteria. I renziani propongono alle altre correnti del partito di rinviare l’assemblea del 21 nella quale il Pd dovrebbe decidere se eleggere lì un nuovo segretario o andare a congresso. La richiesta sarebbe motivata dalla necessità di non aprire la partita interna mentre sono in corso le consultazioni, ...

Governo - Rosato vs Belpietro : “M5s non credibile”. “C’era un segretario Pd che aveva promesso di ritirarsi e non l’ha fatto” : Polemica vivace a Dimartedì (La7) tra il direttore de La Verità, Maurizio Belpietro, e il deputato Pd, Ettore Rosato. Quest’ultimo ripete che il suo partito è alternativo al M5S, motivo della scelta dem di stare all’opposizione. E sull’accordo con Berlusconi nella passata legislatura, puntualizza: “Berlusconi ha dato un piccolo contributo con 10 senatori che ci mancavano, ma era il Governo del Pd, non di Berlusconi. Qua ...

Governo : Gobbo (ex segretario Liga Veneta) - M5s? Tocca a Salvini decidere : Venezia, 21 mar. (AdnKronos) - "E' Salvini che deve decidere. Io ho sempre dato fiducia a lui, e continuerò a dargliene, anche perchè i cittadini italiani oggi hanno bisogno di risposte concrete ai tanti bisogni del Paese che è in una crisi profonda. E i risultati delle elezioni oggi devono essere t

Governo : Gobbo (ex segretario Liga Veneta) - M5s? Tocca a Salvini decidere : Venezia, 21 mar. (AdnKronos) – “E’ Salvini che deve decidere. Io ho sempre dato fiducia a lui, e continuerò a dargliene, anche perchè i cittadini italiani oggi hanno bisogno di risposte concrete ai tanti bisogni del Paese che è in una crisi profonda. E i risultati delle elezioni oggi devono essere tradotti in realtà”. Così all’Adnkronos l’ex segretario della Liga veneta, Gianpaolo Gobbo commenta ...

Pd - la resa dei conti. Prima mossa? Delrio segretario (preferito da Renzi). In ballo la linea opposizione-sostegno a un Governo : Il percorso di dolore è ancora lungo. L’elaborazione del lutto non è nemmeno ancora cominciata: si intrecciano nomi, numeri, dichiarazioni, politichese. Un frappè di cifre e lettere che non può fare da terapia, se non in un tempo non prevedibile: il Pd è tramortito e oggi, al Nazareno, cercherà di capire da dove cominciare, quale sia la strada. In direzione il presidente Matteo Orfini leggerà la lettera di dimissioni del segretario Matteo ...

Renzi - dimissioni da segretario ma dopo il nuovo Governo : scontro nel Pd : L’annuncio dell’ex sindaco di Firenze nel corso di una conferenza stampa al quartiere generale dem. «È ovvio che io debba lasciare la guida. La nostra è una sconfitta netta e chiara»

Renzi - dimissioni da segretario dopo il nuovo Governo. Zanda : «Non comprensibile rinviare l’addio» : L’annuncio dell’ex sindaco di Firenze nel corso di una conferenza stampa al quartiere generale dem. «È ovvio che io debba lasciare la guida. La nostra è una sconfitta netta e chiara»