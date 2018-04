Google Assistant | 13 suggerimenti per utenti esperti

Mettete alla prova Google Assistant per scoprire quali storie conosce : Se siete delle persone a cui piace leggere, ma alla fine della giornata siete troppo stanchi per tenere un libro tra le mani, Google Assistant può aiutarvi! L'articolo Mettete alla prova Google Assistant per scoprire quali storie conosce proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant migliore assistente vocale - ma lo bracca Cortana - si migliora Alexa - Siri peggiore : Uno studio di Stone Temple Consulting cerca di stabilire quale sia il miglior assistente vocale per cellulare.

La sezione “Cosa puoi fare?” di Google Assistant ha cambiato nome : Google Assistant, come dice l'azienda, ha oltre 1 milione di funzionalità. La lista è sempre stata disponibile nella sezione "Cosa puoi fare?", che ora però cambia nome! L'articolo La sezione “Cosa puoi fare?” di Google Assistant ha cambiato nome proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant Payments disponibile in 6 nuovi paesi - ma non ancora in Italia : Google estende il suo servizio di pagamento chiamato Google Assistant Payments ad altri sei nuovi paesi, fra cui tre dell'Unione Europea. L'articolo Google Assistant Payments disponibile in 6 nuovi paesi, ma non ancora in Italia proviene da TuttoAndroid.

Google registra ciò che diciamo a Google Assistant : ecco come impedirglielo : Lo sapete che tutte le parole che pronunciamo verso Google Assistant vengono registrate? ecco come eliminare le registrazioni e bloccarle. L'articolo Google registra ciò che diciamo a Google Assistant: ecco come impedirglielo proviene da TuttoAndroid.

Cambia ancora Google Assistant : importanti novità sulla riproduzione musicale : Stanno arrivando novità interessanti in queste ore sul fronte Google Assistant, indipendentemente dal fatto che siate in possesso di un device Android o di un iPhone. Dopo il punto della situazione condiviso con voi a fine marzo su queste pagine, infatti, occorre assolutamente analizzare quanto segnalato da alcuni utenti oggi 24 aprile, perché l'aggiornamento automatico dell'assistente vocale nel momento in cui pubblico l'articolo non risulta ...

Google parla del futuro dei podcast all’interno di Google Assistant : In un'intervista Google parla dei futuri aggiornamenti del lettore podcast integrato in Google Assistant e uno in particolare tornerà davvero utile! L'articolo Google parla del futuro dei podcast all’interno di Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant permette di impostare YouTube come provider musicale predefinito : Google Assistant consente finalmente agli utenti di impostare YouTube come provider musicale di default. Ad ogni modo, YouTube resta una piattaforma per riprodurre video, di conseguenza, una volta impostato come provider musicale predefinito, sarà necessario avere a disposizione un display. L'articolo Google Assistant permette di impostare YouTube come provider musicale predefinito proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant usa servizi esterni quando i suoi sono offline : Google Assistant e Google Home sono stati ideati dal colosso di Mountain View per rispondere alle domande degli utenti anche usando servizi di terze parti L'articolo Google Assistant usa servizi esterni quando i suoi sono offline proviene da TuttoAndroid.

LG G7 ThinQ avrà - a quanto pare - un pulsante dedicato a Google Assistant : Seguendo l'esempio di Samsung, anche LG G7 ThinQ dovrebbe avere un pulsante fisico dedicato all'attivazione dell'assistente virtuale, in questo caso Google Assistant. L'articolo LG G7 ThinQ avrà, a quanto pare, un pulsante dedicato a Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google al lavoro con alcuni brand per realizzare video “how-to” sponsorizzati per Google Assistant : Google al lavoro con alcuni brand per portare video "how-to" su Google Assistant, realizzando contenuti perfetti per gli assistenti dotati di smart display del futuro. L'articolo Google al lavoro con alcuni brand per realizzare video “how-to” sponsorizzati per Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Tutte le novità di Google Assistant - Maps - Duo - Presentazioni e Play Store : Scopriamo le novità introdotte con l'aggiornamento di alcune delle applicazioni più utilizzate di Google, a partire da Google Assistant, senza scordare il Play Store e Google Maps. L'articolo Tutte le novità di Google Assistant, Maps, Duo, Presentazioni e Play Store proviene da TuttoAndroid.

La serie LG SmartThinQ si arricchisce del supporto a Google Assistant e Amazon Alexa : L'intelligenza artificale di Google Assistant e Amazon Alexa sbarca sui vari prodotti della serie LG SmartThinQ. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo La serie LG SmartThinQ si arricchisce del supporto a Google Assistant e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Recensione TicHome Mini : Lo Smart Speaker Con Google Assistant : TicHome Mini Recensione: un’alternativa al Google Home Mini. TicHome Mini disponibile in Italia a 89€: ecco la nostra Recensione completa. Tutto quello che devi sapere su TicHome Mini, il nuovo Speaker con supporto a Google Assistant in italiano TicHome Mini Recensione TicHome Mini con batteria intergrata e IPX6 è l’alternativa al Google Home Mini: ecco la […]