Golf | allo Zurich Classic cadono i big

Golf : Koepka torna allo Zurich Classic : ANSA, - ROMA, 24 APR - Dopo quattro mesi di assenza Brooks Koepka è pronto a tornare sul green. Lo statunitense, numero 9 al mondo, giocherà il Zurich Classic of New Orleans, torneo del PGA Tour. "Non vedo l'ora - ha dichiarato il 27enne di West Palm Beach , Florida, - di scendere in campo. Finalmente l'attesa sta per ...

Golf - PGA Tour 2018 : Ian Poulter raggiunge Beau Hossler in testa allo Houston Open : È stato Ian Poulter il grande protagonista della terza giornata dello Houston Open, prova del PGA Tour che precede di sette giorni la disputa del primo Major dell’anno, il Masters di Augusta. L’inglese ha dato spettacolo sul percorso del Golf Club of Houston concludendo il terzo round con un ottimo 65, ovvero 7 colpi sotto il par. Uno score notevole, senza sbavature, che fa seguito al 64 del giorno prima: il britannico ha completato ...

Golf - PGA Tour 2018 : Beau Hossler piazza lo scatto in testa allo Houston Open - Rickie Fowler e Jordan Spieth in corsa per la vittoria : Beau Hossler piazza lo scatto a metà gara dello Houston Open (montepremi 7 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Golf Club of Houston ad Humble, nel Texas. Lo statunitense ha completato il secondo round in 68 colpi (-4) con 5 birdie e un bogey e si è issato al comando della classifica a quota -11, con una lunghezza di vantaggio sul quartetto formato dagli statunitensi ...