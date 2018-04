Gli elettori del Movimento 5 stelle vogliono l' accordo con la Lega

Sondaggio Pagnoncelli : Gli elettori grillini vogliono l'intesa con la Lega : 'Si conferma la preferenza per un esecutivo 5 Stelle-Lega , indicato dal 32% degli italiani , in calo di 3 punti rispetto a fine marzo, . A seguire un'alleanza tra 5 Stelle e l'intero centrodestra , ...

Governo - Di Maio avvia una 'consultazione telematica' aperta a tutti Gli elettori : 'La fase politica che l'Italia sta attraversando, quando son passati ormai 53 giorni dalle elezioni del 4 marzo, è estremamente delicata e non può essere affare discusso tra pochi addetti ai lavori - ...

Il vicesindaco Linda Rosa Marcovecchio : «Con la mia candidatura non ho tradito Gli elettori di Agnone - né Andrea Greco» : La mia campagna elettorale l'ho svolta come la maggior parte dei candidati, utilizzando il canale web, con interviste in streaming, in televisione, utilizzando la pubblicità, incontrando la gente sul ...

La sinistra veste Prada : cosa piace aGli elettori : Che un elettore del centrosinistra preferisca andare a fare la spesa alla Coop piuttosto che all'Esselunga, o che un radical chic eviti i discount a prezzi di saldo, non ci vuole molto per immaginarlo. E nemmeno che un fedelissimo di Forza Italia prediliga la comodità online di Banca Mediolanum: è tra i migliori istituti di credito per i servizi che offre, e ha pure il Biscione nel simbolo. Certe scelte di consumo sono in qualche modo legate ...

PD-M5s/ L'alleanza impossibile senza tradire Gli elettori : Roberto Fico ha ricevuto un mandato esplorativo mirato a cercare un'alleanza tra M5s e Pd. I due partiti hanno però presentato agli elettori programmi diversi tra loro.

MOLISE - RISULTATI ELEZIONI : "16% ELETTORI M5S VOTA CENTRODESTRA"/ Toma presidente - eletti ConsiGlio Regionale : MOLISE, RISULTATI ELEZIONI Regionali 2018: Toma è il nuovo presidente di Regione, "centrodestra resti unito e governa". Salvini non supera Berlusconi, M5s ko. Consiglieri eletti e preferenze

Molise - Toma : 'Fiducia daGli elettori - centrodestra resti unito' : Anche se manca il dato ufficiale la vittoria del centrodestra alle Regionali del Molise è ormai certa. "Gli elettori ci hanno dato fiducia, il Molise ha dato un segnale alla coalizione di centrodestra:...

Regionali in Molise - un quarto deGli elettori vive all'estero. Come si vota e come è andata alle politiche del 4 marzo : Sono 331.253 gli elettori molisani chiamati domani ad eleggere il Presidente della regione e il Consiglio regionale. I maschi sono 162.936, le femmine 168.317. Rilevante la percentuale di molisani all'estero: sono 78.361. Le sezioni elettorali sono 394. I consiglieri Regionali da eleggere sono 20. Verrà eletto Presidente chi otterrà il maggior numero di voti senza ballottaggio. Alla coalizione del presidente eletto sono garantiti ...

Sondaggi - 5 Stelle frenati dalle consultazioni. L'asse Lega-M5S non piace aGli elettori : Un altro Sondaggio, realizzato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della sera, evidenzia che le consultazioni frenano lo slancio del Movimento 5 Stelle, che resta la prima forza politica ma vede ...

Sondaggi - stallo come nelle consultazioni : Di Maio frena - fa meglio Salvini. Metà deGli elettori Pd non vuole l’Aventino : Le trattative per la formazione di un governo si sono arenate ancora una volta. E il quadro confuso, con il Colle che si è preso due giorni di tempo per decidere la prossima mossa, si riflette anche nei Sondaggi. Una situazione di stallo che da dopo le elezioni continua a registrare un “ballottaggio di fatto” tra i due schieramenti principali, il M5s e il centrodestra, se si tornasse alle urne. Le consultazioni però logorano, e man mano che ci ...

Governo di coalizione? All'Assemblea nazionale Pd proporrò un referendum tra Gli elettori : Siamo arrivati all'immagine surreale di Luigi Di Maio che invita ripetutamente il Pd, Matteo Renzi incluso, a fare il Governo assieme. Molti nel Partito Democratico non vogliono neanche sedercisi al tavolo, con il Movimento 5 Stelle. Come biasimarli, dopo anni di attacchi pesantissimi subiti?Ma come si sta regolando il Pd con Berlusconi, impaziente di tutelare le sue aziende e sul quale i grillini hanno posto un vero e proprio veto?Il buonsenso ...

Sondaggio Ixé per HuffPost : il Governo giallo-verde non convince Gli elettori di Lega e M5S : Alla luce dei risultati elettorali dello scorso 4 marzo, gli italiani investono i due principali 'vincitori' della responsabilità di governare il Paese: quasi la metà (47%) indica il M5S ed il 40% la Lega. Tuttavia una maggioranza che vede queste due forze in coalizione, con l'eventuale apporto di altri partiti a supporto, non appare così popolare ed è auspicata solo dal 23% degli elettori.Inoltre, tra quanti hanno ...

Governo - Gomez : “Berlusconi e Salvini? Non è la fine del centrodestra - quello sarà decretato daGli elettori” : “fine del centrodestra dopo le dichiarazioni di Salvini? No, secondo me quello sarà decretato dagli elettori”. Così a L’Aria che Tira (La7) il direttore de ilfattoquotidiano.it e del FQ Millennium, Peter Gomez, commenta lo scontro tra il leader della Lega e Berlusconi. E spiega: “Continuo a pensare che Salvini giochi tutte le sue carte ben sapendo che, se non si fa un Governo e Lega e M5S non appoggiano o fanno partire un ...

Financial Times : “Dal 2017 gli spagnoli più ricchi degli italiani. Per questo Gli elettori abbandonano i partiti tradizionali” : Il sorpasso di Madrid su Roma è arrivato nel 2017. E nei prossimi cinque anni la Spagna diventerà più ricca dell’Italia del 7 per cento. I calcoli sono del Financial Times, che ha elaborato gli ultimi dati del Fondo monetario internazionale arrivando alla conclusione che il pil pro capite spagnolo a parità di potere d’acquisto ha toccato lo scorso anno l’equivalente di 45mila dollari, superando quello italiano. Dieci anni fa, ...