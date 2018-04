Gli Avengers ritornano al cinema Ed è subito record di incassi

Avengers - Infinity War/ Record d’incassi al botteghino : miGliore esordio deGli ultimi vent’anni : Avengers - Infinity War è uscito ieri, mercoledì 25 aprile nelle sale italiane: cast, trama e curiosità sul nuovo film che chiama in causa tutti i più grandi eroi della Marvel.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 09:22:00 GMT)

Samsung festeggia Gli Avengers con sfondi gratuiti e mostra dedicata : In occasione dell'uscita nelle sale di "Avengers: Infinity War", Samsung svela due sorprese per i fan dei vendicatori: su Samsung Temi saranno presto disponibili sfondi gratuiti dedicati, mentre presso il Samsung District di Milano si potrà visitare una mostra evento. L'articolo Samsung festeggia gli Avengers con sfondi gratuiti e mostra dedicata proviene da TuttoAndroid.

Avengers : Infinity War - la battaGlia che dà il via alla guerra : ROMA – Iron Man, Captain America, Thor, Dottor Strange, Black Panther, Spiderman, i Guardiani della Galassia. Tornano proprio tutti i supereroi in Avengers: Infinity War, al cinema dal 25 aprile. E il risultato è quello sperato. Diretto da Anthony e Joe Russo, il film regala 149 minuti di adrenalina e divertimento in un viaggio continuo tra pianeti […]

Avengers : Infinity War - la battaGlia che dà il via alla guerra : Mentre gli Avengers e i loro alleati continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere affrontate da un singolo eroe, un nuovo pericolo emerge dalle ombre cosmiche: Thanos, un ...

Con TIM e Gli Avengers in palio un viaggio a New York e altri premi a tema : TIM lancia un nuovo concorso a tema Avengers: Infinity War, il film in uscita in questi giorni, con in palio un viaggio per due persone a New York e molti altri premi a tema Marvel: ecco come funziona e come partecipare. L'articolo Con TIM e gli Avengers in palio un viaggio a New York e altri premi a tema proviene da TuttoAndroid.

Anche Gli Avengers hanno la loro linea di sex toy : In occasione dell’uscita dell’ultima pellicola dedicata agli Avengers (in sala da domani) il mondo non poteva rimanere privo di una linea di sex toy celebrativa ispirata ai personaggi Marvel. Fortunatamente per tutti il produttore australiano Geeky Sex Toys ha deciso di dare ascolto ai desideri inespressi dei fan dei Vendicatori e ha vita a una serie di giocattoli hard a tema, in vendita sul proprio sito. Il rimando all’ultimo ...

James Cameron critica il successo dei cinecomic : «Spero che presto ci stancheremo tutti deGli Avengers» - Best Movie : Il regista ha poi ammesso che le sue parole in relazione ai cinecomic potrebbero essere in ogni caso non troppo 'attendibili', in quanto la sua conoscenza di questo mondo per com'è allo stato attuale ...

10 storie imperdibili deGli Avengers : Il 25 aprile è una data che tutti i fan dei supereroi avranno già segnato sul calendario: è infatti il giorno in cui esce in Italia (con un’anteprima la sera prima) il film Avengers: Infinity War, un epico crossover che segnerà il climax e, forse, la fine del Marvel Cinematic Universe così come lo conosciamo. Gli Avengers, Spider-Man, i Guardiani della galassia, il Dottor Strange, Pantera nera e chi più ne ha più ne metta: saranno dozzine ...

Marvel - The Avengers : 5 foto inedite dal set/ Si celebrano i 10 anni deGli Studios con alcuni scatti mai visti : Marvel, The Avengers: 5 foto inedite dal set: si celebrano i 10 anni degli Studios con alcuni scatti mai visti. Nuove foto dal "backstage" dei film Marvel: Iron Man e non solo(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:23:00 GMT)

Avengers : Infinity War - aGli attori sono state consegnate delle sceneggiature false! - Best Movie : ...cui non stanno mostrando l'intero film è che ci sono tante nuove cose che succederanno " cose che non si sono mai viste nell'Universo Cinematografico Marvel " ed è più eccitante se tutti nel mondo ...

Spider-Man per PS4 sarà collegato al gioco deGli Avengers di Square Enix? : Attualmente il panorama videoludico si prepara a sfornare ben due videogiochi targati Marvel: uno è un progetto ancora in grande divenire, di cui abbiamo avuto soltanto l'annuncio e non conosciamo neanche il gameplay; parliamo ovviamente del gioco ispirato agli Avengers annunciato da Square Enix, mentre il secondo è decisamente più concreto e uscirà nella seconda metà del 2018. Ci riferiamo allo Spider-Man di Insomniac Games: questi due giochi ...

Il videogioco suGli Avengers di Square Enix prende forma - le novità all’8 aprile : Eidos Montreal, il team di sviluppo noto soprattutto per aver realizzato i più recenti reboot videoludici della saga di Deus Ex, sono attualmente al lavoro sul videogioco ispirato agli Avengers dei Marvel Studios, ma al momento non conosciamo nulla di specifico. Il progetto, però, sta prendendo forma pian piano, come dimostra un recente annuncio di lavoro pubblicato sul sito web della sfotware house. L'annuncio di lavoro include la richiesta ...

Virginia Raggi "Roma - più poteri"/ Calenda "manco con Gli Avengers" e scoppia caso-autismo con Frankie Hi-Nrg : Virginia Raggi, "a Roma più poteri e risorse": arriva la replica del ministro allo Sviluppo economico Carlo Calenda, "per come è messa, nemmeno gli Avengers"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Avengers : Infinity War / Video trailer - nuove rivelazioni : i collegamenti con Gli altri film Marvel : Avengers: Infinity War, Video trailer. nuove rivelazione da parte dei registi i fratelli Russo sul film sui supereroi che uscirà alla fine del mese di aprile prossimo.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:58:00 GMT)