Giulia De Lellis resta a Verona | la nuova casa è vicina a quella di Andrea

Giulia De Lellis - la sua vita dopo la storia con Andrea : In America, il gesto dell'ex corteggiatrice viene chiamato 'haunting' , e Justin Bieber ne sa qualcosa..., ovvero quando qualcuno lancia un messaggio al mondo, con lo scopo però che solo un individuo ...

Giulia De Lellis - vita nuova per l'ex di Damante Video : 5 vita nuova per #Giulia De Lellis, oramai ex fidanzata di #Andrea Damante. Il loro amore sembrava vero, puro e incontaminato. Come non ricordare il 'muro' di Andrea dinanzi alle avances di Asia Nuccetelli durante la prima edizione del Grande Fratello Vip? Oppure, ancor prima, il loro romanticissimo fidanzamento ufficiale in quel di Uomini e Donne, quando lo stesso Damante le disse: 'La mia Giulietta sei tu'?. Come ogni cosa ...

Casa nuova - vita nuova. Giulia De Lellis dopo Andrea Damante : La vita da single di Giulia De Lellis, ex concorrente del Gf Vip, inizia da una nuova Casa. È lì che la 22enne si è trasferita dopo la fine della relazione con Andrea Damante, anche lui ex gieffino, durata due anni. Non ha cambiato, però, città, rimanendo a vivere a Verona, patria di lui. «La nuova Casa è davvero bella, ve la mostrerò finito il trasloco», fa sapere ai 2 milioni e 600 mila follower tramite una Instagram stories. LEGGI ANCHEGiulia ...

Raffaella Mennoia - di Uomini e Donne : "Non rivelerò nulla delle confidenze di Giulia De Lellis" : La rottura improvvisa tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sta facendo davvero discutere tutti. Sono passati pochi giorni da quando la ragazza stessa, su Instagram Stories, ha ufficializzato la fine della loro storia. Tra l'altro Giulia sta anche cercando casa da sola, accompagnata come sempre dalla sorella Veronica, che le sta dimostrando tutto il suo affetto in questo momento difficile. È stato un viaggio che chiamarlo tale è quasi ...

Giulia De Lellis sulla rottura con Andrea Damante : ‘Lasciatemi respirare’ : “Non basta quello che mi è stato fatto da chi pensavo mi amasse? Sono un c***o di essere umano”. Sui social Giulia De Lellis sbotta rispondendo ai numerosi messaggi che le chiedono di raccontare i motivi della rottura con Andrea Damante. Da quando la ex corteggiatrice di Uomini e donne ha annunciato la fine della storia con il tronista, infatti, i fan non le hanno dato tregua perché desiderosi di conoscere le ragioni di questa ...

“Visto?”. E il post della De Lellis fa boom. Crack Damellis - Giulia scatenata : la foto-schiaffo ‘dedicata’ ad Andrea infiamma le ‘bimbe’ : La frecciatina lanciata da Giulia De Lellis non è passata inosservata ai milioni di follower che la seguono sui social. I ”Damellis”, così erano stati ribattezzati poco dopo la scelta avvenuta nello studio di ”Uomini e Donne”, si sono detti addio dopo due anni di amore, fiumi di selfie e dediche social. L’ultima era stata pubblicata proprio da Giulia una settimana prima del Crack, durante il viaggio in ...

Giulia De Lellis : la frecciatina ad Andrea che non passa inosservata : ea GiuliaGiulia De Lellis: frecciatina al veleno per Andrea Damante Giulia De Lellis non ha intenzione di ‘lavare i panni sporchi’ in pubblico e per questo ha deciso di tenere per sé i reali motivi per cui lei e Andrea si sono lasciati. Anche Damante sembra non voler più parlare della rottura con l’ormai sua […] L'articolo Giulia De Lellis: la frecciatina ad Andrea che non passa inosservata proviene da Gossip e Tv.

GFVIP : Giulia De Lellis confermerebbe il tradimento di Andrea Damante Video : A diverse ore dalla messa in onda della seconda puntata del '#Grande Fratello 15', sembra che non si parli d'altro; nel corso degli ultimi giorni, sono spopolate online le news riguardanti i neo-concorrenti del celebre reality-show di Canale 5 e non solo. A tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy è prevalentemente la notizia concernente la fine della love-story degli ex-gieffini #Giulia De Lellis e Andrea Damante. Giulia e il ...

