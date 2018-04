Giro d’Italia 2018 | dodicesima tappa | Osimo-Imola Nuova occasione per i velocisti

Giro d’Italia 2018 - undicesima tappa : Assisi-Osimo. Lo strappo finale può fare male : Il Giro d’Italia 2018 si sposta nel cuore della penisola e lo fa con l’undicesima frazione, una tappa molto insidiosa da Assisi ad Osimo di 156 chilometri. Una giornata breve, dunque, che però potrebbe riservare grande spettacolo nella lotta al successo parziale e qualche sorpresa in ottica classifica generale. Partenza da Assisi, dunque, e una prima parte in leggero falsopiano per arrivare a Nocera Umbra dopo 30 chilometri. Breve ...

Giro d’Italia 2018 - undicesima tappa : Assisi-Osimo. Lo strapppo finale può fare male : Il Giro d’Italia 2018 si sposta nel cuore della penisola e lo fa con l’undicesima frazione, una tappa molto insidiosa da Assisi ad Osimo di 156 chilometri. Una giornata breve, dunque, che però potrebbe riservare grande spettacolo nella lotta al successo parziale e qualche sorpresa in ottica classifica generale. Partenza da Assisi, dunque, e una prima parte in leggero falsopiano per arrivare a Nocera Umbra dopo 30 chilometri. Breve ...

Giro d’Italia 2018 - l’occasione di Mattia Cattaneo. Un grande talento ancora in cerca della consacrazione : Al Giro d’Italia 2018 Mattia Cattaneo avrà l’occasione di trovare il grande acuto da professionista che ancora non ha raggiunto. Infatti il 27enne lombardo ha conquistato fino ad ora una sola vittoria da professionista: nella terza tappa del Giro di Provenza 2017, un risultato non particolarmente prestigioso. Eppure questo ragazzo da dilettante aveva mostrato un grande talento ed era riuscito a conquistare la Maglia Rosa nel Giro Under 23 ...

Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani la punta azzurra per le volate. Il campione olimpico ha fame di tappe : Cinque vittorie ad inizio stagione, poi il doloroso secondo posto alla Gand Wevelgem (chiusa alle spalle del campione del mondo Peter Sagan) a chiudere questa prima parte di 2018. Ora il ritorno al Giro di Romandia, per puntare tutto sul Giro d’Italia: Elia Viviani torna a gareggiare nella Corsa Rosa, con la nuova maglia della Quick-Step Floors. L’azzurro vuole giocarsi le sue carte nelle tante volate a disposizione: nel palmares ...

Giro d’Italia 2018 - la formazione e la rosa del Team Sky. Chris Froome guida la squadra : “Voglio vincere ma sarà dura” : Il Team Sky ha ufficializzato la formazione per il Giro d’Italia 2018. Lo squadrone britannico sarà fortissimo ed è pronto a sostenere Chris Froome verso la conquista della maglia rosa. Il keniano bianco, ancora al centro del caso salbutamolo, punta a vincere la sua prima Corsa rosa dopo aver già conquistato quattro Tour de France e l’ultima Vuelta di Spagna. Chris Froome ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate nel comunicato ...

Giro d’Italia 2018 - la formazione e la rosa del Team Sky. Chris Froome guida la squadra : “Voglio vincere ma sarà dura” : Il Team Sky ha ufficializzato la formazione per il Giro d’Italia 2018. Lo squadrone britannico sarà fortissimo ed è pronto a sostenere Chris Froome verso la conquista della maglia rosa. Il keniano bianco, ancora al centro del caso salbutamolo, punta a vincere la sua prima Corsa rosa dopo aver già conquistato quattro Tour de France e l’ultima Vuelta di Spagna. Chris Froome ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate nel comunicato ...

Giro d’Italia - esclusioni a sorpresa nel Team Sky : Sarà un Team Sky forte ma con qualche scelta sorprendente quello che accompagnerà Chris Froome al Giro d’Italia. Come sempre lo squadrone britannico si presenterà al via con una formazione che ha un unico obiettivo, quello di sostenere in tutte le tappe e su tutti i terreni il suo leader in ottica classifica generale. Tra i selezionati spicca la presenza di Wout Poels, uno dei gregari migliori di Froome nelle passate edizioni del Tour de France, ...

Giro d’Italia 2018 - tutte le salite della Corsa Rosa. Zoncolan e Colle delle Finestre fanno paura : Nel Giro d’Italia 2018 i corridori dovranno affrontare complessivamente 39 salite classificate come Gran Premi della Montagna. La Cima Coppi di questa edizione, ovvero la vetta più alta toccata dalla Corsa Rosa, sarà il Colle delle Finestre con i suoi 2178 metri, che verrà affrontato nella 19ma tappa. Questa sarà anche una delle salite più dure di tutta la Corsa, visto che si tratta di un’ascesa di 18,5 km con un dislivello di 1694 metri, ...

Giro d’Italia 2018 - le maglie della 101a edizione : dalla rosa alla bianca per tutti i leader delle classifiche : Quattro maglie per quattro classifiche diverse. Venerdì prossimo inizierà il Giro d’Italia 2018, edizione numero 101 della corsa rosa: andiamo a scoprire i simboli che indicano i leader delle varie classifiche, alcuni entrati nelle leggenda e altri che si stanno ritagliando spazio nel cuore dei tifosi proprio negli ultimi anni. MAGLIA rosa – La più importante, la più conosciuta. Sulle spalle del leader della classifica generale, il ...

Giro d’Italia 2018 : tutto il montepremi. Quanti soldi guadagnano i ciclisti? Cifre di lusso per la maglia rosa! : Il montepremi complessivo del Giro d’Italia sarà di 1,5 milioni di euro tondi tondi. Una cifra davvero importante per la Corsa Rosa che si preannuncia davvero molto ricca con circa 200mila euro in più in borsa rispetto all’anno scorso. I corridori si daranno battaglia per la conquista dei premi più interessanti che naturalmente sono abbinati alle classifiche generali e ai traguardi di tappa. Di seguito lo schema completo e ...

Giro d’Italia 2018 - Thibaut Pinot spaventa tutti. Solido in salita - a cronometro può guadagnare su tanti scalatori : Nei nove grandi giri disputati è finito sul podio una sola volta, nell’ormai lontano Tour de France 2014 vinto da Vincenzo Nibali. Con 28 anni da compiere a fine maggior, il Giro d’Italia 2018 ormai alle porte potrebbe essere la corsa della definitiva consacrazione per il francese Thibaut Pinot: dopo l’esordio dello scorso anno che lo ha visto chiudere quarto, tra poco più di una settimana si presenterà al via di Gerusalemme ...

Giro d’Italia 2018 - decima tappa : Penne-Gualdo Tadino. Tornano in scena le ruote veloci : Dovrebbero tornare in scena le ruote veloci nella decima tappa del Giro d’Italia 2018: prevista partenza da Penne, in Abruzzo, arrivo a Gualdo Tadino, in Umbria, per la frazione più lunga di tutta la Corsa Rosa, che prevede 239 chilometri. D’obbligo usare il condizionale: possibili anche delle sorprese per questo martedì 15 maggio, viste anche le fatiche dei giorni precedenti. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso. Si parte ...

Giro d’Italia 2018 - nona tappa : Pesco Sannita-Campo Imperatore. Finale durissimo - nuovo scontro tra gli uomini di classifica : Il terzo arrivo in salita del Giro d’Italia 2018 vedrà i corridori scalare il Gran Sasso d’Italia fino ai 2135 metri di Campo Imperatore, nella nona tappa che misura complessivamente 225 km e partirà da Pesco Sannita. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della nona tappa del Giro d’Italia. I primi 100 km non presentano particolari difficoltà con strade di ampia careggiata, poi si affronta il primo GPM di giornata, Roccaraso (8,8 km ...

Giro d’Italia 2018 - le ambizioni degli italiani. Fabio Aru per la classifica - Elia Viviani per le volate. Formolo per il salto di qualità : La corsa più amata dai corridori italiani sta finalmente arrivando, infatti venerdì 4 maggio prenderà il via il Giro d’Italia 2018. Anche quest’anno la Corsa Rosa rappresenta l’appuntamento più importante della stagione per molti dei nostri corridori, che andranno a caccia di un successo che li possa far entrare nella storia di questa mitica corsa. Andiamo quindi ad analizzare le ambizioni degli italiani per il Giro d’Italia 2018. Il ...