Giro di Romandia 2018 | Jakob Fuglsang sorprende tutti a Sion | Primoz Roglic resta in testa

Giro di Romandia 2018 : Egan Bernal precede Roglic nella cronoscalata di Villars - lo sloveno difende la maglia : Il talento di Egan Bernal non è mai stato messo in discussione. Classe 1997, è forse il prospetto migliore del ricchissimo vivaio colombiano e oggi l’ha dimostrato in pieno: nella cronoscalata da Ollon a Villars, terza tappa del Giro di Romandia 2018 con i suoi 9,9 chilometri, ha conquistato la vittoria e si è avvicinato a Primoz Roglic in classifica generale. Il colombiano del Team Sky ha fermato il cronometro sul tempo di ...

Ciclismo - Giro di Romandia : perla di De Gendt. Il belga trionfa dopo 167 chilometri di fuga : ROMA - Thomas De Gendt porta a termine quella che è ormai la sua specialità, una fuga da lontano, per imporsi nella seconda tappa del Giro di Romania. Il belga trionfa a Yverdon les Bains, in una ...

Giro di Romandia 2018 : capolavoro di Thomas De Gendt nella seconda tappa! Sonny Colbrelli secondo : Inarrestabile. Un Thomas De Gendt nella sua versione migliore ha vinto la seconda tappa del Giro di Romandia 2018, 173 chilometri con arrivo a Yverdon-les-Bains. Scappato nei primi chilometri di corsa con quattro compagni di fuga, ha lasciato tutti sul posto e ha vinto con una splendida cavalcata in solitaria che gli ha consentito di vincere. Al settimo chilometro di corsa si sono avvantaggiati Thomas De Gendt, Victor Campenaerts (Lotto-Soudal), ...

Giro di Romandia 2018 : la prima tappa va all’iberico Omar Fraile. Nuovo leader lo sloveno Primoz Roglic : La prima tappa in linea provoca già un cambio al vertice della classifica generale del Giro di Romandia: la Friburgo-Delemont, frazione di 166.5 chilometri, va allo spagnolo Omar Fraile (Astana), che supera il nostro Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), autore di una bella volata in rimonta, che si ferma però al secondo gradino del podio di giornata. Il lusitano Alberto Rui Costa (UAE Emirates) si deve accontentare della terza piazza. In classifica ...

Ciclismo - Giro di Romandia : il prologo a Matthews - Rosa è ottavo a 6/100 : L'australiano Michael Matthews ha vinto la prima tappa della 72 a edizione del Giro di Romandia, un prologo di 4.02 km per le strade di Friburgo in Svizzera. Con il tempo di 5 minuti e 33 secondi, il ...

Giro di Romandia 2018 : Michael Matthews si aggiudica il prologo. Diego Rosa ottavo : 4,02 chilometri in un circuito cittadino in quel di Friburgo: è scattato con un brevissimo prologo, piuttosto insidioso, il Giro di Romandia 2018. A trionfare nella prima frazione è a sorpresa l’australiano Michael Matthews che va a vestire ovviamente anche la maglia di leader della classifica generale. Per l’oceanico del Team Sunweb una prova super su un percorso non del tutto favorevole: sfrutta la super condizione arrivata dalle ...

Giro di Romandia 2018 : test importante in vista del Tour - c’è il ritorno di Egan Bernal. Favorito Primoz Roglic : Posto nel mezzo tra la Campagna delle Classiche e l’inizio del Giro d’Italia, il Giro di Romandia rappresenta un primo test importante soprattutto verso la seconda parte di stagione, in vista del Tour de France. Considerando com’è posizionata nel calendario, infatti, la breve corsa a tappe svizzera non trova al via i corridori che saranno presenti tra poco più di dieci giorni al Giro: fatiche e rischi inutili da correre. Sei ...

Giro di Romandia 2018 - tutti gli italiani al via. Tanti giovani da seguire - su tutti Fabbro e Conci : Martedì 24 alla partenza del Giro di Romandia sono previsti 11 corridori italiani. Lo scorso anno arrivarono due vittorie azzurre con Fabio Felline ed Elia Viviani, mentre l’ultimo successo nella generale risale al 2002 quando trionfò Dario Frigo. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via del Giro di Romandia e le loro ambizioni. Le speranze per una vittoria di tappa saranno riposte su Elia Viviani e Sonny Colbrelli, che cercheranno di ...

Giro di Romandia 2018 : i favoriti. Richie Porte vuole il bis - attenzione a Primoz Roglic : Neanche il tempo di rifiatare, dopo le Classiche delle Ardenne, e si riparte: martedì 24 aprile nuova piccola corsa a tappe per il circuito World Tour, il Giro di Romandia, collocato come di consueto in mezzo tra la fine delle corse di un giorno e l’inizio del Giro d’Italia. Sei frazioni in terra Svizzera, un primo test soprattutto in chiave Tour de France. Non troppi nomi di rilievo, vista la collocazione in calendario, ma c’è ...

Giro di Romandia 2018 - il percorso e le 6 tappe ai raggi X. Tanta salita e una cronoscalata durissima : Da martedì a domenica, sulle strade della Svizzera, andrà in scena il Giro di Romandia 2018. Breve corsa a tappe che spesso e volentieri offre spunti molto interessanti, anche grazie alle ottime potenzialità del percorso. Andiamo a vedere come si svilupperanno i sei giorni di corsa che porteranno alla conclusione in quel di Ginevra. Prologo, Friburgo – Friburgo, 4,0 chilometri Classico percorso da prologo in città. Non ci sono salite, ...

Giro di Romandia 2018 : percorso - tappe e diretta tv Video : Gli appuntamenti di #Ciclismo di questo periodo si intensificano. In questi giorni si correranno le ultime gare del trittico delle Ardenne, con la Liegi-Bastogne-Liegi [Video] a chiudere la rassegna di classiche al Nord. L’avvicinamento al Giro d’Italia, passera' per alcune brevi corse a tappe, tra cui il Tour of the Alps, che ha preso il via da qualche giorno. In Svizzera, invece, si attendera' il Tour de Romandie. La 72ª edizione del Giro di ...