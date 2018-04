' Gioventù ribelle' e cecchini Israele bombarda Gaza

La confessione - Eleonora Giorgi : la Gioventù ribelle - l’eroina - la P2 e l’arresto del marito Angelo Rizzoli : “Quando mio marito, Angelo Rizzoli, era in carcere mi chiedeva di contattare Agnelli, Craxi, Andreotti. Andai da quest’ultimo, che mi gelò chiedendomi cosa sapessi delle azioni del Nuovo Banco Ambrosiano”. Eleonora Giorgi consegna a La confessione di Peter Gomez, in onda sul canale NOVE venerdì 2 marzo alle 23, il racconto della sua gioventù ribelle, della dipendenza dall’eroina e del matrimonio non proprio dorato con Angelo ...