Giallo di Marcheno | nuove ipotesi su scomparsa di Mario Bozzoli

tg.la7

: #Brescia, giallo di #Marcheno: Bozzoli, strane pulizie in fonderia - qn_giorno : #Brescia, giallo di #Marcheno: Bozzoli, strane pulizie in fonderia - MarcoToresini : Giallo di Marcheno, le pulizie negli spogliatoi e i nuovi indizi - BrescianaGnocca : Giallo di Marcheno, le pulizie negli spogliatoi e i nuovi indizi -

(Di sabato 28 aprile 2018) L'imprenditore del bresciano non è stato fatto sparire nel forno della sua azienda metallurgica. Non ce n'è nessuna traccia. Forse portato via con un furgone - Ildi. C'è una novità ...