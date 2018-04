GF | Aida denuncia un nuovo episodio | Peggio di quanto avvenuto in cucina

AidaA denuncia il vescovo di Pisa per maltrattamento di animali : “Il presidente nazionale dell’Associazione Italiana Difesa animali ed Ambiente ha firmato questa mattina la denuncia che verrà inviata domani alla Procura della Repubblica di Pisa nei confronti del vescovo della città monsignor Paolo Binotto per maltrattamento di animali e per violazione della legge 281/91 in materia di tutela delle colonie feline. Il vescovo – spiega l’associazione animalista – da alcuni giorni ha ...