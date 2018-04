GESSICA NOTARO CON STEFANO ORADEI La famiglia racconta il dramma dell' acido Ballando

GESSICA NOTARO e Stefano Oradei/ La coppia mostra i primi segni di cedimento? (Ballando con le stelle 2018) : Gessica Notaro e Stefano Oradei sono la coppia più talentuosa di Ballando con le stelle: il loro positivo percorso subirà una battuta d'arresto questa sera? (Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 11:29:00 GMT)

GESSICA NOTARO e Stefano Oradei / Sandro Mayer - polemiche sul mancato tesoretto (Ballando con le Stelle 2018) : Gessica Notaro e Stefano Oradei: quinti in classifica con i loro 48 punti, i due ballerini di Ballando con le Stelle 2018 ripartono questa sera con la nuova sfida...(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 08:06:00 GMT)

GESSICA NOTARO - la concorrente di Ballando pedinata Video : #Gessica Notaro, una dei concorrenti di #Ballando con le Stelle edizione 2018, è stata pedinata. Sembra che sulla sua strada incontri sempre qualcuno che le ricordi quanto la gente possa essere malvagia, senza scrupoli e capace di cattiveria gratuita. Di recente, un losco figuro ha to l'ex partecipante Miss Italia [Video] a Roma; fortunatamente, il balordo è stato allontanato prima che potesse avvicinarsi alla donna. Non si comprende cosa ...

Ballando con le Stelle : Milly Carlucci stende Terence Hill - GESSICA NOTARO denuncia i suoi stalker : Ballando con le Stelle, il ballerino per una notte è Terence Hill. Applausi a Gessica Notaro per la bravura in pista da ballo e per il coraggio nel denunciare i suoi stalker. E dopo due puntate ...

GESSICA NOTARO : «Ricevo ancora delle minacce» : Gessica Notaro ha ancora paura. Lo rivela nella puntata del 21 aprile di Ballando con le Stelle 2018. «Ricevo ancora minacce», ha raccontato. Le minacce ha spiegato «arrivano da parte degli stalker delle donne che aiuto. Ho messo a disposizione la mia umile esperienza e persone mi hanno presa di mira. Non ho intenzione di fermarmi, per farlo devono ammazzarmi“.». Ma non è tutto, Jessica, che continua a collezionare ottimi risultati nella gara e ...

Ballando con le Stelle - GESSICA NOTARO si sfoga. "Ricevo ancora minacce" : Rimini, 22 aprile 2018 " 'Ballando con le Stelle 2018' non è una spugna magica che cancella ogni dolore. Gessica Notaro , foto, ha paura. "Ricevo ancora minacce ", rivela nella puntata di ieri, 21 ...

GESSICA NOTARO con Stefano Oradei/ La tragica ammissione : "Ricevo ancora minacce" (Ballando con le stelle) : Video, Gessica Notaro e Stefano Oradei continuano ad essere protagonisti a Ballando con le stelle, tra danze sfrenate e polemiche con gli avvocati. (Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 23:48:00 GMT)

GUILLERMO MARIOTTO / La commozione per le parole di GESSICA NOTARO (Ballando con le stelle 2018) : GUILLERMO MARIOTTO torna questa sera nel banco della giuria di Ballando con le stelle 2018: la polemica con Raimundo Todaro e la commozione per Gessica Notaro.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 11:32:00 GMT)

GESSICA NOTARO E STEFANO ORADEI/ Nuove polemiche in arrivo? (Ballando con le stelle) : Video, GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI continuano ad essere protagonisti a Ballando con le stelle, tra danze sfrenate e polemiche con gli avvocati. (Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 07:24:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018/ Dopo Ivana Trump e Rossano Rubicondi anche Johnny Depp? GESSICA NOTARO ironica : Ballando con le stelle 2018, Giovanni Ciacci svela perché ha deciso di non lasciare il programma. E Milly Carlucci ha una sorpresa in serbo per il pubblico(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 20:57:00 GMT)

GESSICA NOTARO e Stefano Oradei - la Salsa con rivincita (VIDEO) : Gessica Notaro e Stefano Oradei in una Salsa vincente a Ballando con le Stelle 2018 – La sesta puntata ha portato ad un livello maggiore la coppia, che ha potuto mettere alcuni puntini sulle i anche su alcuni eventi esterni al talent di Rai 1. La Salsa di Gessica Notaro e Stefano Oradei ha infatti permesso ad alcuni giurati di Ballando con le Stelle 2018 di rispondere alle nuove critiche dei legali di Eddie Tavarez, successive al Valzer ...

Ballando con le stelle 2018/ GESSICA NOTARO "non sono io l'imputata" - il dramma di Akash (sesta puntata) : A Ballando con le stelle, Gabriel Garko stupisce tutti: il tango con la Giovanatti conquista cinque 10. Ottima la Notaro, che risponde alle accuse con la consueta classe.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:22:00 GMT)

A 'Ballando con le stelle' riesplode il caso su GESSICA Notaro. Polemica contro la giuria - a rischio Minghi e Akash : riesplode il caso di Gessica Notaro dopo le nuove lettere degli avvocati dell'ex Tavares, Giovanni Ciacci non molla la pista di Raiuno nonostante la crisi, la maestra Sara Di Vaira s'infuria con la ...

Ballando con le stelle - GESSICA NOTARO : Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone replicano agli avvocati difensori di Tavares : Nella puntata in onda questa sera, Milly Carlucci ha raccontato della lettera inviata dagli avvocati dell'aggressore di Gessica Notaro, Edson Tavares, Vi riportiamo le parole della difesa dell'uomo:prosegui la letturaBallando con le stelle, Gessica Notaro: Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone replicano agli avvocati difensori di Tavares pubblicato su TVBlog.it 14 aprile 2018 23:19.