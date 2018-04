Genoa | Ballardini | “vietato prendere schiaffi”

Serie A Genoa - Ballardini : «Atalanta forte : è uno stimolo in più» : GENOVA - " Ora affrontiamo l' Atalanta in trasferta, ci confrontiamo con una realtà europea. Siamo curiosi e stimolati " . Il tecnico del Genoa , Davide Ballardini , analizza la situazione del Grifone ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Genoa - Ballardini annuncia l’addio : due nomi per il sostituto : Panchina Genoa – Il Genoa dopo una stagione altalenante ha praticamente raggiunto la salvezza, adesso è già arrivato il momento di programmare la prossima stagione stagione, con in primo piano la situazione legata all’allenatore. “Sarò sempre grato a Preziosi. Se ho allenato il Genoa per tre volte lo devo solo ed Esclusivamente al presidente“. Le parole di mister Ballardini sono abbastanza inequivocabili, l’addio è stato ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Sarà la società a decidere sul futuro» : GENOVA - "Non si può fare bene una partita in tutto e per tutto, noi ci teniamo i nostri giocatori, coi loro difetti, siamo una squadra generosa e siamo felici per quanto fatto" . Il tecnico del Genoa ...

Genoa Verona / Streaming video e diretta tv : Ballardini vs Pecchia - probabili formazioni - quote e orario : diretta Genoa Verona info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del Monday Night di Serie A per la 34^ giornata (oggi 23 aprile)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:52:00 GMT)

Genoa - Ballardini in bilico - Maran la possibile scelta : Sono suonate come un addio a Ballardini le parole dette dal presidente del Genoa Enrico Preziosi sull'allenatore per la prossima stagione. Nonostante la salvezza ormai quasi certa grazie all'ottimo ...

Panchina Genoa - Preziosi : “ho preso una decisione su Ballardini” : Panchina Genoa – Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato oggi di alcune scelte importanti che lo attendono in vista dell’estate. Il Grifone ha avuto una stagione tra alti e bassi, ma Ballardini dopo il cambio di rotta ottenuto in campionato, sembra essersi meritato la riconferma, anche se è davvero strano che l’accordo non sia già arrivato. Preziosi ha parlato anche di Perin, portiere che stamane ha dichiarato di voler giocare ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Abbiamo fatto una buona partita» : ROMA - "Abbiamo disputato una buona partita. Nel primo tempo non siamo stati brillanti". Questo il commento del tecnico del Genoa , Davide Ballardini , dopo la sconfitta con la Roma ai microfoni di ...

Roma - Genoa - Ballardini - Lapadula &Co a caccia della conferma : Genova - Uno sguardo alla classifica, uno al futuro . Quello alla classifica regala sensazioni rassicuranti, una tranquillità che i tifosi Genoani non vivevano da un anno e mezzo. Così si può andare ...

Genoa - Ballardini : 'A Roma vogliamo fare bella figura' : 'Per noi sarà una bella prova perché di fronte avremo una tra le prime sei, otto squadre d'Europa'. Così ai microfoni di 'Genoa Channel' Davide Ballardini presenta la sfida del Genoa alla Roma domani ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Roma straordinaria ma farò turn over» : GENOVA - Davide Ballardini punta Roma-Genoa , la gara del turno infrasettimanale: "Il Genoa domani non potrà permettersi di essere spensierato altrimenti rischia di prendere quattro gol. Vorrei vedere ...

Serie A - Ballardini : «Che bel Genoa. Futuro? Non convinco nessuno» : ... ma il suo tecnico Davide Ballardini commenta la sfida con il solito equilibrio: "Nel primo tempo siamo stati proprio belli da vedere - ha dichiarato a Sky Sport - poi è uscito fuori il Crotone. ...

Serie A - Genoa Ballardini : «Siamo stati belli da vedere» : GENOVA - "Quest'anno abbiamo fatto tante belle partite, ma nel primo tempo di oggi siamo stati proprio belli da vedere". Davide Ballardini è entusiasta dopo il successo del Genoa sui calabresi. Una ...

Serie A - Genoa-Crotone 1-0 : Bessa gol - Ballardini vicino alla salvezza : GENOVA - Seconda vittoria interna consecutiva per il Genoa che pur soffrendo a tratti riesce a sbrigare la pratica Crotone e allunga a +11 sulla salvezza. Al 18' la squadra di Ballardini culla per ...