Gb | quote migranti | Rudd rischia ancora

Trump : giudici - quote espulsioni migranti : 1.46 L'amministrazione Trump imporrà ai giudici dell'immigrazione un sistema di quote per velocizzare l'espulsione e iL rimpatrio forzato degli immigrati clandestini.Lo rivela il Washington Post, che cita alcune nuove direttive messe a punto dal Dipartimento di giustizia. I giudici dovranno risolvere almeno 700casi all'anno per ricevere un giudizio "soddisfacente" delle proprie mansioni. uno standard che i sindacati di categoria hanno ...