Gb | addio al piccolo Alfie Evans | Foto

“Lascia un grande vuoto”. Lutto nell’economia italiana. addio al papà di uno dei marchi più famosi del nostro Paese : da ‘piccolo’ commerciante a nome di primo piano : La notizia della sua morte è rimbalzata in tutta l’Italia e ha lasciato tutti sgomenti. Dopo gli studi da ragioniere e un breve periodo alla Bocconi di Milano assieme al fratello Enea si era dedicato all’attività di famiglia facendola diventare, in pochi anni, uno dei marchi tra i più noti nel panorama nazionale. È morto nella serata di ieri, lunedì 23 aprile, Mario Galbusera. Lo storico fondatore dell’omonima azienda di ...

“È morta troppo presto”. addio al volto della tv. Aveva portato garbo - gusto e passione sul piccolo schermo : Il suo volto era un riferimento per chi amava la cucina ed era alla ricerca di piatti da preparare in breve tempo senza però per questo dover rinunciare alla fantasia. E che proprio per questo sentirà sicuramente la mancanza del suo sorriso. Proprio in queste ore è infatti arrivata la notizia della scomparsa improvvisa di Monica Brenna, giornalista di Rete 4 e del Gambero Rosso, Originaria di Boves in provincia di Cuneo ma residente da ...