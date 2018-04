Galaxy S9 | i problemi audio riguardano smartphone di tutto il mondo

Problemi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con le chiamate : una soluzione oltre l’aggiornamento di aprile : Continuano persistenti i Problemi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con le chiamate il cui audio all'improvviso si blocca senza apparente motivo: non è la prima volta che affrontiamo la questione ed in effetti è necessario ora fare il punto della situazione sui casi italiani che si moltiplicano a ritmo della diffusione del telefono sempre più capillare. Il forum di supporto italiano parla chiaro: la presenza di un thread di oltre 40 pagine di ...

Galaxy S9 ha seri problemi? Ecco la verità da conoscere per i clienti : Galaxy S9 è l'ultimo nato di un'iconica serie di telefoni. Una gamma di dispositivi, quella dei Galaxy S, attraverso cui Samsung è riuscita ad annullare il gap con gli iPhone di Apple. A distanza di quasi dieci anni oggi è sparita l'idea che i prodotti del colosso coreano fossero di una categoria inferiore rispetto a quelli progettati a Cupertino. La sensazione diffusa è che ormai i due brand producano prodotti diversi, mossi da filosofie non ...

Samsung indaga sui problemi di ricezione e chiamata dei Samsung Galaxy S9 : Guai legali per Samsung, che in Israele di vede intentare una causa per i problemi di ricezione che sembrano affliggere Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus.

Countdown per Samsung Galaxy S8 e l’aggiornamento di aprile : almeno tre problemi risolti : Potrebbe rivelarsi più importante del previsto il rilascio dell'aggiornamento di aprile per coloro che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S8 nel corso degli ultimi tredici mesi. Proprio nella giornata di ieri ho cercato di fornirvi importanti anticipazioni riportando come fonte SamMobile, secondo cui la patch in questione dovrebbe rimettere le cose al proprio posto dal punto di vista della durata della batteria, considerando ...

Anche il Samsung Galaxy S8 con problemi alla fotocamera : come affrontare la situazione? : Da alcune settimane a questa parte stiamo monitorando i vari feedback per quanto riguarda il Samsung Galaxy S8, considerando il fatto che è stato rilasciato l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per il top di gamma 2017. Dopo aver preso in esame la questione inerente la batteria, oggi 17 aprile credo sia il caso di soffermarsi su un altro aspetto non necessariamente legato alla distribuzione del pacchetto software, visto che i ...

Problemi batteria Samsung Galaxy S9 con Exynos : l’azienda chiarisce ogni cosa : Avete notato anche voi un calo fin troppo repentino della batteria del Samsung Galaxy S9? In molti avevano ipotizzato potesse essere colpa del processore Exynos che alimenta i modelli internazionali, firmatario di risultati che purtroppo non riescono ad eguagliare quelli fatti registrare dalla versione equipaggiata con lo Snapdragon 845 di Qualcomm (venduto nel mercato americano ed asiatico). Alcuni hanno perfino affermato che, nonostante ...

Problemi audio su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sia con cuffie che per altoparlanti? : Una situazione davvero incresciosa: Problemi audio su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si starebbero manifestando con una certa frequenza per i primi possessori del telefono. Non errori di poco conto ma fastidiose distorsioni del suono che riguarderebbero più esemplari, come evidenziato sul forum di supporto internazionale Samsung. Cosa succede esattamente alle due nuove ammiraglie? I due top di gamma hanno mantenuto, proprio come i predecessori, ...

Problemi batteria Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus anche in modalità aereo : una prima soluzione : Torniamo a parlare dei Problemi batteria Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, viste le persistenti anomalie che continuano a verificarsi anche in modalità aereo per entrambi i device. Dopo una prima analisi sull'andamento dell'autonomia dei due telefoni affrontata qualche settimana fa, ci sembra doveroso affrontare il caso di specie che sembrerebbe varcare anche i nostri confini nazionali e riguardare anche il resto d'Europa. Le segnalazioni ...

Problemi di audio basso per Samsung Galaxy S9 - S8 e Note 8 : alcuni rimedi : Ci sono anche top di gamma come i vari Samsung Galaxy S9, S8 e Note 8 tra quelli che di tanto in tanto fanno emergere alcune problematiche di natura software o hardware. Al secondo caso appartiene la questione che intendo affrontare con voi oggi, visto che più di un utente di recente ha lamentato Problemi di audio basso durante le chiamate, sia sul fronte dello speaker, sia con il microfono alla luce dei riscontri ottenuti dai propri contatti ...

Come risolvere i problemi dei Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8 con Always On Display : Da alcune settimane a questa parte alcuni top di gamma Come il Samsung Galaxy S8 ed il Galaxy Note 8 hanno iniziato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Tantissime le funzioni che sono state messe a disposizione del pubblico, ma Come sempre avviene in queste circostanze occorre fare i conti anche con qualche bug segnalato qua e là dal pubblico. L'aspetto più delicato, analizzando i feedback trapelati fino a questo ...

Galaxy S9 e S9+ problemi con le chiamate? In arrivo l'aggiornamento fix. : Samsung ha iniziato a diffondere un nuovo aggiornamento fix che risolve alcuni problemi di stabilità delle chiamate con i Galaxy S9 e S9+: i dettagli.Se avete acquistato di recente un Galaxy S9 o un S9+ e avete qualche problemino di troppo nella gestione delle chiamate telefoniche, dopo l'arrivo delle patch di sicurezza di marzo 2018, Samsung invierà un altra patch fix per risolvere questo problema e altri difetti di minor conto.

Problemi di segnale e qualità telefonica per alcuni Samsung Galaxy S9 : alcuni possessori di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus segnalano frequenti perdite di segnale e, più in generale, una scarsa qualità delle chiamate. Fortunatamente i Problemi sono legati a poche unità.

Batteria Samsung Galaxy S8 e S8 Plus a terra con Oreo? Problemi notifiche e due soluzioni : Il Samsung Galaxy S8 e S8 Plus con a bordo l'aggiornamento Oreo non sta certo brillando per durata della Batteria e pure facendo registrare Problemi per la comparsa/scomparsa delle notifiche WhatsApp o di altre app di messaggistica e social ma anche delle mail. Cerchiamo di fare un punto della situazione a rilascio ultimato del major update in Italia (l'ultimo passaggio è stato quello avvenuto in settimana per l'operatore Wind che ha finalmente ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : gravi problemi al touchscreen : Samsung sta indagando su alcune segnalazioni che stanno animando il forum di supporto ufficiale dell’azienda.Alcuni utenti stanno lamentando dei problemi al touchscreen che affligge il Galaxy S9 e S9 Plus.Nel dettaglio, alcune parti dello schermo sembrano essere insensibili all’input. Per esempio, mentre si digita una messaggio o del testo, alcune lettere non si possono selezionare, così come alcune zone del display non recepiscono ...