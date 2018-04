Galaxy A5 2016 in roll-out l’aggiornamento con le patch di aprile 2018

Nuove patch di sicurezza per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Galaxy A5 (2016) : Continua il supporto software da parte di Samsung che rilascia gli aggiornamenti di sicurezza per i suoi Galaxy S6 Edge Plus e del Galaxy A5 (2016)! L'articolo Nuove patch di sicurezza per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Galaxy A5 (2016) proviene da TuttoAndroid.

Nokia 1 riceve le patch di sicurezza di aprile - il Samsung Galaxy A3 (2016) quelle di marzo : HMD Global continua a rilasciare aggiornamenti di sicurezza per i vari smartphone della gamma Nokia e nelle scorse ore a ricevere un update è stato il Nokia 1 L'articolo Nokia 1 riceve le patch di sicurezza di aprile, il Samsung Galaxy A3 (2016) quelle di marzo proviene da TuttoAndroid.

Android 8.0 Oreo per Nokia 3 - patch di marzo per Samsung Galaxy A5 (2016) : Per Nokia 3 inizia la distribuzione del nuovo aggiornamento ad Android 8.0 Oreo in versione stabile, mentre Samsung Galaxy A5 (2016) riceve in Italia le patch di sicurezza di marzo 2018 e qualche altro piccolo miglioramento. L'articolo Android 8.0 Oreo per Nokia 3, patch di marzo per Samsung Galaxy A5 (2016) proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A5 2016 aggiornamento sicurezza marzo 2018 disponibile : i dettagli sui firmware : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware con le patch di sicurezza marzo 2018 per i Galaxy A5 2016 brandizzati Tre Italia e Vodafone.Se possedete un Galaxy A5 2016 SM-A510F acquistato dagli operatori telefonici Vodafone e Tre Italia, vi informiamo che da poche ore Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy A5 2016 Vodafone e Tre Italia: arrivano le patch di sicurezza Google di marzo 2018Più ...

Aggiornamenti in roll out per HTC U11 Life - Sony Xperia L2 - Lenovo Moto Z - NVIDIA SHIELD Tablet - Nokia 3 - Xiaomi Mi A1 - Samsung Galaxy A5 (2016) - A8 (2018) - S8 e S8 Plus : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per HTC U11 Life, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia L2, Lenovo Moto Z, NVIDIA SHIELD Tablet, Nokia 3, Samsung Galaxy A5 (2016), A8 (2018), S8 e S8 Plus. Curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in roll out per HTC U11 Life, Sony Xperia L2, Lenovo Moto Z, NVIDIA SHIELD Tablet, Nokia 3, Xiaomi Mi A1, Samsung Galaxy A5 (2016), A8 (2018), S8 e S8 Plus proviene ...

Aggiornamenti in rilascio per Xperia X - Honor 6X - Honor 7X - Moto X4 - Xperia X Compact - Samsung Galaxy A3 (2016) e Galaxy J7 (2017) : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per Sony Xperia X e X Compact, Samsung Galaxy J7 (2017) e A3 (2016), Motorola Moto X4, Honor 7X e 6X. Curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? A sorpresa Honor 7 riceve Android 8.0 Oreo in versione beta L'articolo Aggiornamenti in rilascio per Xperia X, Honor 6X, Honor 7X, Moto X4, Xperia X Compact, Samsung Galaxy A3 (2016) e Galaxy J7 (2017) proviene da TuttoAndroid.

Galaxy A5 2016 e A5 2015 nuovo aggiornamento a inizio marzo : le novità : Samsung ha rilasciato un aggiornamento firmware per il Galaxy A5 2016 e per il primo Galaxy A5 (SM-A500FU) ecco i dettagli sui seriali e le novità.Segnaliamo a tutti i possessori di un Galaxy A5 2016 SM-A510F e della versione A5 uscita nel 2015 (SM-A500FU) che entrambi i dispositivi nella versione NO BRAND, ovvero non acquistata tramite operatore telefonico, stanno ricevendo degli aggiornamenti firmware.Galaxy A5 2016 e 2015: nuovi aggiornamenti ...

Importanti aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone 4 Pro - ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016) : Anche oggi è tempo di aggiornamenti per ASUS ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016). Siete curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? Ah, un piccolo spoiler: ZenFone 4 Pro si aggiorna ad Android 8.0 Oreo L'articolo Importanti aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016) proviene da TuttoAndroid.

Samsung rilascia finalmente le patch di sicurezza di gennaio per Galaxy J5 (2016) : Samsung ha cominciato a rilasciare in Europa - seppur in palese ritardo - le patch di sicurezza di gennaio 2018 per Galaxy J5 2016. Un chiaro segno dell'impegno dell'azienda a rilasciare le misure elaborate per garantire la sicurezza in Android anche su dispositivi non recenti L'articolo Samsung rilascia finalmente le patch di sicurezza di gennaio per Galaxy J5 (2016) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Galaxy A3 2016 - Galaxy J1 e J3 2016 : Samsung blocca gli aggiornamenti : Secondo recenti informazioni Samsung ha iniziato a bloccare gli aggiornamenti (di sicurezza) per i dispositivi Galaxy A3 2016, Galaxy J1 e J3 2016: i dettagli.Samsung proprio oggi ha cambiato alcune disposizioni sulla propria pagina ufficiale riguardo le politiche di aggiornamento per alcuni suoi dispositivi mobili.Samsung blocca gli aggiornamenti per Galaxy A3 2016, Galaxy J1 2016 e Galaxy J3 2016Tre dispositivi, ovvero il Galaxy A3 2016, il ...

Addio aggiornamenti Samsung Galaxy A3 - J1 e J3 del 2016 - altri device coinvolti : Addio agli aggiornamenti di sicurezza per i Samsung Galaxy A3, J1 e J3 del 2016: a distanza di circa due anni dalla prima commercializzazione, il trittico di dispositivi, appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato, vedono del tutto abbandonato il proprio supporto software ufficiale (cosa riportata sulle pagine del portale 'Samsung Mobile Security'), anche per quel che riguarda le ormai canoniche patch mensili, di cui noi tutti abbiamo ...