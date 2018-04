Funzionario Questura Roma | “tifosi Liverpool non saranno confinati”

calcioweb.eu

: Funzionario della Questura di Roma: «I tifosi del Liverpool non saranno confinati» - salvione : Funzionario della Questura di Roma: «I tifosi del Liverpool non saranno confinati» - romaforever_it : Funzionario della Questura di Roma: 'I tifosi del Liverpool non saranno confinati' - Lavoratori_Ama : @SULPLROMA @ale80sRm @materia__prima @Luce_Roma @RiprendRoma @ManuelaPelati @GalvaniM @giovivit @M5SRoma @M5SROMAVI… -

(Di sabato 28 aprile 2018) “Nessun confinamento. I tifosi delinvitati a godersi la città. Noi abbiamo predisposto dei sistemi di vigilanza e sicurezza per evitare qualsiasi tipo di problematica però non ci sarà alcun tipo di confinamento, di zone particolari quindi i tifosi inglesi come quelli di casa potranno godersi la città prima del match e anche durante il match garantiremo la massima tranquillità e vivibilità della città”. Lo ha detto il Commissario Capo Giorgio Luciani,dell’ufficio ordine pubblico delladi, a Radio Radio Tv. “Noi stiamo già lavorando da parecchie settimane, ancor prima della partita di andata a. Non ci sono preoccupazioni specifiche – sottolinea – Diciamo che è un match importante sia dal punto di vista sportivo che da quello dell’ordine pubblico. Le misure rimangono alte come qualsiasi altra ...