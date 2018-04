Fs | Trenitalia | acquistabile 80% corse per estate 2018

meteoweb.eu

(Di sabato 28 aprile 2018) Roma, 28 apr. (AdnKronos) – Pianificare viaggi e vacanze estive in treno è già possibile: oltre l’80% dellenazionali (Frecce e InterCity) e internazionali del prossimo orario, in vigore dal 10 giugno, è inserito nei sistemi di consultazione e vendita di, ed è quindi prenotabile. Ad annunciarlo è la società in una nota. La pianificazione anticipata del proprio viaggio permette ai clienti di scegliere tra una più ampia gamma di offerte e prezzi, tra cui i biglietti Economy e Super Economy. Sono intanto in corso di definizione le tracce orarie di tutti gli altri treni, che andranno a comporre un’offerta complessiva più ricca di mete turistiche e balneari rispetto al 2017. L’inserimento dell’offerta estiva nei sistemi di vendita si completerà progressivamente nelle prossime settimane. L'articolo Fs:80%per ...