Friuli Venezia Giulia | domenica un milione al voto per la Regione

Elezioni in Friuli Venezia Giulia - in campo il centrodestra compatto : in sordina Pd e M5S : Poi, ieri, è giunto Antonio Tajani per un tour di due giorni in Fvg e il suo peso di presidente del Parlamento europeo, benché discreto in quanto a dichiarazioni sulla situazione politica italiana, è ...

Domenica Friuli Venezia Giulia al voto - nuovo test per i partiti : Alessandro Fraleoni Morgera , nato a Roma il 23 febbraio 1970, , alla sua prima esperienza politica, è sostenuto dalla lista del Movimento 5 stelle. Massimiliano Fedriga , nato a Verona il 2 luglio ...

Friuli Venezia Giulia al voto - nuovo test per i partiti - : Trieste, 28 apr. , askanews, Elezioni regionali, domani, in Friuli Venezia Giulia ma con una valenza nazionale. Il centrodestra punta a stravincere sul centrosinistra, cioè sulla maggioranza uscente, ...

Domani le elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia | Tutti i candidati | Come si vota : Domani le elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia | Tutti i candidati | Come si vota Urne aperte dalle 7 alle 23 per eleggere il nuovo presidente e per rinnovare il consiglio regionale. Quattro i candidati Continua a leggere

Friuli Venezia Giulia - Centrodestra avanti sui 5 Stelle. Il Pd rischia di arrivare terzo : L’esito delle elezioni regionali condizionerà le trattative per il governo. Al lumicino le speranze dei dem, che hanno governato negli ultimi 5 anni. Il M5S candida un ex An

Perché in Friuli-Venezia Giulia gli operai votano Lega : Monfalcone è considerata una città laboratorio che aiuta a capire il successo della Lega in Friuli-Venezia Giulia alla vigilia delle elezioni regionali del 29 aprile. Leggi

