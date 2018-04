Fratelli di Crozza | Sorrentino difende Loro e spiega perché Berlusconi compare dopo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 aprile 2018) Maurizionei panni del regista premio oscar Paolo, nel corso la puntata didi– in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove –il suo nuovo filmda chi non ha apprezzato l’entrata in scena del personaggio diun’ora dall’inizio del film: “Un film buono è quello dove per tutta la prima ora il pubblico si chiede: “Ma abbiamo sbagliato sala?”. Io credo che un buon regista sappia capire qual è il momento esatto in cui il pubblico si alza e sta per cambiare sala ed è lì che fa apparire il protagonista” L'articolodiun’ora: “Ecco cosa deve fare un buon regista” proviene da Il Fatto Quotidiano.