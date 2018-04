Francia : al via altro week end di scioperi ferrovie : Roma, 28 apr. (AdnKronos/dpa) – Nuovo round di scioperi, oggi e domani, dei ferrovieri francesi contro la riforma delle ferrovie voluta dal Presidente Emmanuel Macron. Sono previste ancora molte cancellazioni di treni anche se i disagi dovrebbero essere più contenuti rispetto alle proteste che si sono svolte all’inizio di aprile. La compagnia ferroviaria statale Sncf prevede che viaggi la metà dei convogli ad alta velocità Tgv in ...

Pavia : si nascondono in camion diretti in Francia - bloccati da carabinieri : Milano, 27 apr. (AdnKronos) - In tre si sono nascosti all'interno di un camion all'insaputa del conducente convinti di arrivare in Francia, ma si sono ritrovati in un deposito di logistica del pavese e sono stati bloccati. E' accaduto a Landriano, nella mattinata di ieri, a tre uomini di nazionalità

Scontri al "valico dei migranti" : tensione al confine Italia-Francia - Parigi invia rinforzi : Alta tensione al confine italo-francese. Il ministro dell'Interno francese ha annunciato l'invio di "importanti" rinforzi delle forze di sicurezza al confine con l'Italia, dopo le azioni di...

Italia-Francia Marittimo - al via 'Avviso' da 42 milioni per progetti di enti pubblici e privati : Simoncini ha sottolineato lo stato di attuazione avanzato che caratterizza il Programma e il ruolo positivo che esso ha svolto nell'economia toscana della costa. Ad oggi, infatti, sono stati ammessi ...

Siria : GB - via libera governo ad agire con Usa-Francia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia 1-2 : Mahut-Herbert spazzano via Fognini-Bolelli in un match a senso unico : La Francia si porta sul 2-1 contro l’Italia dopo il doppio odierno valido per i quarti di finale della Coppa Davis. Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert dominano contro Fabio Fognini e Simone Bolelli, imponendosi nettamente in tre set con il punteggio di 6-4 6-3 6-1 dopo neanche due ore di gioco. Non c’è mai stata partita con la fortissima coppia francese che ha sempre avuto il controllo sulla partita e con, invece, il doppio ...

Coppa Davis : Seppi-Pouille alle 11 - 30 via a Italia-Francia a Genova - Supertennis tv - : ... hanno partecipato le due squadre capitanate da Barazzutti e Noah, il presidente internazionale della federazione tennis David Haggerty e l'ambasciatore del tennis italiano nel mondo, Nicola ...

Francia - al via lo sciopero ferroviario di tre mesi : È iniziato oggi in Francia uno dei più importanti scioperi degli ultimi anni, pronto a durare almeno tre mesi salvo accordi dell’ultimo minuto. Da oggi, giornata che in Francia è già stata ribattezzata “Martedì nero”, tutte le ferrovie del Paese sono coinvolte nella protesta.Lo sciopero, guidato dai lavoratori della Società nazionale delle ferrovie francesi (SNCF), è composto da una serie di proteste spalmate su un periodo di tre mesi: due ...

Francia - al via il maxi sciopero che colpisce aerei e ferrovie : E' scattato regolarmente stamattina il maxi sciopero dei trasporti in Francia , che coinvolge sia il trasporto aereo che le ferrovie . Un vero e proprio D-day proclamato dai lavoratori di Air France ...

Cinema : il viaggiatore del Nord in concorso in Francia : ... in programma dal 10 al 14 aprile, è un festival dedicato alle recenti scoperte archeologiche avvenute in Francia e nel mondo intero. L'intento è quello di mostrare al pubblico le varie tappe della ...

Sono iniziati in Francia gli scioperi a intermittenza contro la riforma del settore ferroviario : Da ieri sera, lunedì 2 aprile, è cominciata in Francia la prima giornata di scioperi a intermittenza che dovrebbero proseguire fino a giugno contro una riforma del settore ferroviario presentata dal governo. Lo sciopero interessa il servizio dei treni ma The post Sono iniziati in Francia gli scioperi a intermittenza contro la riforma del settore ferroviario appeared first on Il Post.

Siria : 'Francia potrebbe inviare soldati a protezione curdi' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Francia. Affaire intercettazioni : Sarkozy rinviato a giudizio per corruzione e traffico d'influenza : L'ex presidente è già stato iscritto sul registro degli indagati per la vicenda di presunti finanziamenti libici per la sua campagna elettorale nel 2007 e rischia un altro rinvio a giudizio per finanziamenti illegali in campagna elettorale nell'ambito dello scandalo Bygmalion