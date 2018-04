: Tra un mese qui a Monaco ci sarà il GP di Formula Uno: io ho già preparato l’alettone #monacograndprix #formula1… - EzioGreggio : Tra un mese qui a Monaco ci sarà il GP di Formula Uno: io ho già preparato l’alettone #monacograndprix #formula1… - NotizieIN : Formula Uno: Vettel pole in Azerbaigian - Matt_Orlandi : RT @sportface2016: #F1, la classifica all-time delle pole position. #Vettel sale a 53 -

Sebastian(Ferrari) partirà davanti a tutti nel Gp di. Il tedesco conquista così la 53.maposition, la terza consecutiva. Accanto a lui in prima fila il britannico Hamilton (Ferrari).In seconda fila Bottas e Ricciardo,poi Verstappen e Raikkonen. Nella Q2 incidente per Raikkonen che va a muro.All'ultimo tentativo decide così di cambiare strategia e monta le gomme ultrasoft,riuscendo a qualificarsi alla Q3 addirittura col miglior tempo.Nella Q1 Hartley e Gasly (Toro Rosso) per una incomprensione rischiano la collisione.(Di sabato 28 aprile 2018)