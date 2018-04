Formula E | si torna in pista l' E-Prix di Parigi

Felipe Massa torna in pista? Possibile futuro in Formula E con la Mahindra : Felipe Massa ha lasciato la Formula Uno al termine della passata stagione ma il 37enne brasiliano potrebbe tornare in pista al volante di una vettura di Formula E. L’ex pilota di Ferrari e Williams ha infatti espresso il proprio interesse nei confronti del campionato riservato alle auto elettriche e nel 2019 potrebbe sostituire Nick Heidfeld su una Mahindra, affiancando così l’ottimo Felix Rosenqvist che ha già vinto due gare in ...

Roma - arrivederci Formula E - l'Eur torna alla città : «Ma ora stop alla movida e alla prostituzione» : L'energia verde della Formula E ha lasciato una spinta propulsiva che per la sindaca Virginia Raggi riguarda prima di tutto «Uno scatto di orgoglio di cui Roma aveva bisogno». Con un bilancio di «...

Nico Rosberg torna in pista! Guiderà una Formula E a Berlino : l’ex Campione del Mondo testa le auto elettriche : Nico Rosberg è pronto per tornare al volante di una monoposto! Il Campione del Mondo 2016 di Formula Uno scenderà in pista a Berlino in occasione della tappa del Mondiale di Formula E, in programma il prossimo 19 maggio. Il tedesco, che aveva abbandonato il Circus subito dopo aver conquistato il titolo iridato, avrà a disposizione una decina di minuti per testare la Gen2, la nuova generazione di auto elettriche. Tra l’altro Rosberg è anche ...

Rosberg torna in pista con una Formula E : Nico Rosberg torna in pista e lo fa alla guida di una Formula E . Il tedesco ex campione del mondo di Formula 1 con la Mercedes correrà all' ABB FIA Formula E Championship di Berlino in una dimostrazione al pubblico e agli investitori della Gen2 , la nuova monoposto elettrica che sarà ...

DIRETTA/ Test Formula 1 2018 Montmelò Barcellona streaming video e tv : classifiche tempi. Torna Raikkonen? : DIRETTA Test Formula 1: info streaming video e tv, classifica dei tempi nella 6^ giornata di prove a Montmelò in vista della stagione 2018. Sarà ancora dominio Ferrari?.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 14:02:00 GMT)

Formula E Messico - Audi torna al successo con Abt : ROMA - Sembrava avesse vinto il titolo Daniel Abt , mentre festeggiava sul podio di Città del Messico. Comprensibilmente: dopo la vittoria strappatagli ad Hong Kong e il ritiro a Santiago del Cile, il ...

La Formula Uno sta tornando : cosa aspettarci da Liberty Media? : "Avremo le gare in streaming direttamente dal sito della Formula Uno! Grazie Liberty Media! Tiè beccati questa, brutta esosa Sky!" Ehm, no. Nella lunga lista di Paesi ammessi alla sperimentazione ...

Svelata la nuova Alfa Romeo Sauber C37 - torna il Biscione sulle piste della Formula 1 : La nuova Alfa Romeo Sauber è pronta per il debutto lunedì prossimo nei test a Barcellona. Livrea bianca e rossa per la monoposto che segna il ritorno in Formula 1 come sponsor dell'Alfa. È stata ...