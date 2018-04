Formula E Gp Parigi 2018 Streaming video e diretta tv | gara | classifica | vincitore e

Formula E - Parigi si prepara a ospitare l'ottava gara della stagione : La Formula E, dopo le vacanze romane, si prepara allePrix di Parigi per lottavo round della serie elettrica. La corsa nella capitale Parigina, che si correrà questo sabato - 28 aprile - si snoda nel pieno centro cittadino della metropoli transalpina, in uno scenario assolutamente mozzafiato, ad appena un chilometro di distanza dalla Tour Eiffel.La pista. Il tracciato Parigino, che racchiude il complesso di Les Invalides, con il Musée de ...