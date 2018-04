Formula E | a Parigi vince Vergne

Formula E 2018 - E-Prix di Parigi : diretta tv gara e streaming - programmazione 28 aprile 2018 : Inoltre, su Sportmediaset.it, diretta streaming su sito e app , gratuita per tutti i sistemi operativi, e nuova sezione con info e contenuti inediti sul campionato. Scopriamo a seguire la ...

Formula E - si torna in pista l'E-Prix di Parigi : ... diretta qualifiche su Italia 1 e Mediaset Italia 2 Ore 16.00 sabato 28 aprile: diretta gara su Italia 1 e Mediaset Italia 2 Sport Team, piloti e auto della Formula E di Roma Eventi Roma, al via i ...

Formula E - Parigi si prepara a ospitare l'ottava gara della stagione : La Formula E, dopo le vacanze romane, si prepara allePrix di Parigi per lottavo round della serie elettrica. La corsa nella capitale Parigina, che si correrà questo sabato - 28 aprile - si snoda nel pieno centro cittadino della metropoli transalpina, in uno scenario assolutamente mozzafiato, ad appena un chilometro di distanza dalla Tour Eiffel.La pista. Il tracciato Parigino, che racchiude il complesso di Les Invalides, con il Musée de ...