Formula 1 | Mercedes autorizza i propri clienti a sfruttare la mappatura extra boost in

Formula 1 - Mercedes - Wolff entusiasta : 'Questo campionato sarà ricordato per anni e anni' : Red Bull e Maranello faranno di tutto per conquistare i titoli mondiali e noi, come Campioni del Mondo, dobbiamo cercare di difendere quanto fatto in questi anni. E' una sfida difficile, ma allo ...

Formula 1 - Ricciardo corteggiato da Ferrari e Mercedes : Il maestro dei sorpassi se la ride dopo il Gp di Cina. Poco considerato dalla Red Bull, è il pezzo forte del mercato F1 Gp Cina 2018, vince Ricciardo. Vettel ottavo. La classifica aggiornata Formula E,...

Formula 1 - Gp Cina : prima fila alla Ferrari. Vettel in pole - secondo Raikkonen. Dietro le Mercedes con Bottas e Hamilton : Gran premio a tinte rosse, quello di Shanghai. All’ultimo giro delle qualifiche Sebastian Vettel strappa la 52esima pole position della sua carriera. Segue il compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Come in Bahrain, la Ferrari conquista la prima fila. E grazie al pilota tedesco segna un nuovo traguardo: il Cavallino non partiva dal primo posto in Cina dal 2004, quando a guidare la Rossa c’era Rubens Barrichello. Alle spalle delle ...

Formula 1 - GP di Cina : le novità tecniche di Ferrari - Mercedes e Red Bull...prove generali in vista di Baku : Mercedes e Ferrari impegnate in vista di Baku Un lavoro piuttosto simile è stato fatto dai team che stanno lottando per il mondiale , Ferrari e Mercedes, con Hamilton e Vettel che sono scesi in pista ...

Formula 1 - GP Cina. Vanzini : 'Mercedes accelera - Ferrari c'è. Top team vicini nella simulazione' : Tutti hanno faticato e faticheranno nel trovare il bilanciamento di monoposto nervose in inserimento, ma è un problema comune mentre la preoccupazione è che potesse essere un rompicapo più e solo per ...

Mercedes EQ e Porsche - Due nuovi costruttori per la Formula E : La Formula E guarda al futuro. La stagione 2019-20 del campionato con monoposto elettrico, che vedrà sfrecciare le vetture di seconda generazione recentemente svelate, sarà arricchita dalla presenza ormai ufficiale di altri due produttori di grande caratura, Porsche e Mercedes. Le due case tedesche sono dunque pronte a dimostrare il loro impegno anche allinterno della futuristica categoria e rinnovano linteresse verso una tecnologia, quella ...

Formula 1 - come gode Vettel : 'Mercedes delusa e preoccupata - Hamilton in crisi di nervi' : Ma la preoccupazione vera è per il 'nervosismo' di Hamilton, scrive il Corriere della Sera: il campione del mondo in carica, arrivato terzo e lontano 17 punti da Vettel in classifica mondiale, 'ha ...

Formula 1 - Gp del Bahrein : trionfa Vettel davanti alle Mercedes : Un’altra impresa di Sebastian Vettel, un’altra grande gara della Ferrari: secondo Gran premio di F1, seconda vittoria: dopo l’Australia, il Bahrein....

Formula 1 - DIRETTA GP BAHRAIN 2018/ Gara live : ha vinto Vettel - la Ferrari trionfa davanti alle Mercedes! : DIRETTA FORMULA 1 F1 streaming video Sky Gara Gp BAHRAIN 2018 Sakhir live: vincitore, podio, ordine d'arrivo del secondo Gran Premio della stagione.

Formula 1 - Gp Bahrain / La Red Bull prova lo scherzetto a Ferrari e Mercedes : Formula 1, Gp Bahrain: la Red Bull prova lo scherzetto a Ferrari e Mercedes. Si torna in pista domenica prossima dopo il via del 25 marzo scorso sul circuito di Melbourne.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:43:00 GMT)

Formula 1 - GP Bahrain. Tutti i segreti delle Power-Unit delle grandi rivali Ferrari e Mercedes : Le attuali power unit, introdotte nel 2014 sono composte da sei elementi distinti: 1, la batteria , Energy storage, ; 2, il motore a combustione interna; 3, la MGU- H; 4, la MGU- K; 5, il ...

Formula 1 - Mercedes : software e non solo - team meno dominante degli scorsi anni? L'analisi : Il quattro volte campione del mondo, infatti, ha provato ad attaccare la Ferrari numero 5 per oltre 20 giri. Per farlo ha dovuto ricorrere alla modalità "attack" del motore quindi alla potenza ...

