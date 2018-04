Formula 1 | GP Azerbaigian | ancora Vettel! Terza pole consecutiva davanti a Hamilton

Formula 1 - la griglia di partenza del GP di Baku - Azerbaigian - : Uno strepitoso Sebastian Vettel ha ottenuto la pole position a Baku , dove domenica si corre il Gran Premio dell' Azerbaigian . Per il tedesco della Ferrari, che ha ottenuto il suo miglior tempo in 1.

Formula Uno : Vettel pole in Azerbaigian : 16.12 Sebastian Vettel (Ferrari) partirà davanti a tutti nel Gp di Azerbaigian. Il tedesco conquista così la 53.ma pole position, la terza consecutiva. Accanto a lui in prima fila il britannico Hamilton (Ferrari).In seconda fila Bottas e Ricciardo,poi Verstappen e Raikkonen. Nella Q2 incidente per Raikkonen che va a muro.All'ultimo tentativo decide così di cambiare strategia e monta le gomme ultrasoft,riuscendo a qualificarsi alla Q3 ...