Fondi Por Fesr | ecco come la Giunta spenderà i soldi per rimettere Alessandria al

Campidoglio : garantiti Fondi per trasporto persone con disabilità : Il Campidoglio garantirà i fondi per finanziare la gara per il trasporto di persone con disabilità per il triennio 2018-2020. Su indicazione della sindaca di Roma, Virginia Raggi, verrà quindi assicurata la possibilità di erogare un servizio fondamentale per tanti cittadini.La gara per il trasporto di persone con disabilità recepirà uno stanziamento complessivo di circa 15 milioni di […]

Bangkok - 45enne italiano in coma dopo incidente. Raccolta Fondi della famiglia per riportarlo a casa : Una lotta contro il tempo e la burocrazia per dare una speranza di vita al fratello, entrato in coma dopo un incidente in scooter avvenuto a Bangkok. Sono ore di tensione per Matteo Presciutti e la sua famiglia che vogliono riportare Luca, 45 anni, a Perugia. In questi giorni, però, hanno dovuto fare i conti con una procedura di rientro complicata e costosa. Circa 20mila euro solo per il trasporto aereo e l’assistenza medica. E sarà solo ...

DIRETTA/ Lecce-Fondi (risultato live 1-0) streaming video e tv : Lepore gonfia la rete da fuori area : DIRETTA Lecce-Fondi: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 14:52:00 GMT)

Android P porterà una nuova API Vulkan - TLS di default e sFondi nell’Always on Display : Tra le novità che potrebbero essere introdotte da Android P troviamo il supporto ai wallpaper nell'Always on Display, la nuova API Vulkan 1.1 e l'utilizzo del protocollo TLS di default. L'articolo Android P porterà una nuova API Vulkan, TLS di default e sfondi nell’Always on Display proviene da TuttoAndroid.

Ream è un’icon pack con supporto a CyanogenMod e sFondi da Unsplash : Ream è un'applicazione che mette a disposizione un icon pack che offre quasi 800 icone realizzate da Gabriel Zegarra e Justin Kruit secondo le linee guida del Material Design, con il supporto al tema CyanogenMod, splendidi wallpaper da Unsplash e il supporto per Muzei Live Wallpaper. L'articolo Ream è un’icon pack con supporto a CyanogenMod e sfondi da Unsplash proviene da TuttoAndroid.

Il report della Banca Popolare di Fondi : "I coefficienti patrimoniali confermano la nostra solidità" : ... con l'ambizione di continuare ad essere un punto di riferimento per i nostri soci e clienti." La Banca Popolare di Fondi nasce nel giugno del 1891 con la mission di sostenere l'economia locale ...

“È morto”. Lutto nel mondo della musica. Con il suo stile inconFondibile ha portato l’Italia ovunque - fan e colleghi piangono la sua scomparsa improvvisa : “Sei stato un pioniere e un genio assoluto… addio” : Il mondo della musica elettronica è in Lutto per la tragica e improvvisa scomparsa di un pioniere. Il suo era un nome molto noto agli appassionati del genere. È stato infatti uno dei più importanti produttori del settore, pioniere di generi come l’hard trance e l’hardstyle. Molto conosciuto in Olanda, Belgio, Germania, Svizzera e Francia, dove aveva partecipato a numerose serate. Nella sua carriera ha inoltre lavorato con ...

Seggiolini per bambini - inchiesta choc : cosa emerge da un’approFondita indagine di Report. Il programma tv svela cosa si nasconde dietro i test di sicurezza. I risultati non vi piaceranno : Ancora una volta è la trasmissione “Report” a puntare i riflettori su una tematica molto delicata: i Seggiolini per bambini sono tutti uguali? Quali dovremmo scegliere? cosa rischiano i figli in auto in caso di incidente? S’intitola “Bebè a bordo” l’inchiesta che questa sera alle 21.15 apre la nuova stagione di Report su RaiTre. La giornalista Lucina Paternesi affronterà il tema della sicurezza dei ...

Un successo lo Sportello Fondi Europei a Ispica : I Bandi Europei possono soddisfare tante aspettative se ben utilizzati. A dare una mano c'è ad Ispica uno Sportello del M5S a disposizione di tutti

Totti non si smentisce mai : così beffa il portiere sul campo di calcetto. La firma del capitano è inconFondibile : Francesco Totti è tornato sul campo, non su quello della Serie A, ma su quello di calcetto in occasione di una partita organizzata dal Circolo Canottieri Aniene a Roma. L’ex capitano della Roma ha beffato il portiere con il classico cucchiaio L'articolo Totti non si smentisce mai: così beffa il portiere sul campo di calcetto. La firma del capitano è inconfondibile proviene da Il Fatto Quotidiano.

CIPE stanzia Fondi per opere Sardegna e investimenti Aeroporto di Cagliari : Teleborsa, - V i a libera del CIPE a nuove risorse per infrastrutture in Sardegn a, relative a opere stradali, aeroportuali, ferroviarie e per le dighe. Il Comitato per la programmazione economica ha ...