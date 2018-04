Fondi per i disabili in Sicilia - associazioni contro Musumeci - : Durante l'esame della manovra finanziaria il Governatore ha detto: "Senza casi gravissimi avremmo decine di milioni in più per altri settori". Dura la reazione di comitati e opposizioni. Poi il ...

Day Night Live Wallpaper offre sFondi animati con i vari momenti del giorno : Day Night Live Wallpaper è un'applicazione che offre cinque sfondi animati che rappresentano i momenti significanti del ciclo giorno-notte e l'aurora boreale. L'app offre varie tipologie di widget orologio ed è possibile interagire con gli sfondi tramite controlli touch e regolare le impostazioni per uccelli, cervi, alberi ecc. L'articolo Day Night Live Wallpaper offre sfondi animati con i vari momenti del giorno proviene da TuttoAndroid.

Fondi Por Fesr : ecco come la Giunta spenderà i soldi per "rimettere Alessandria al centro" : Obiettivo generale che sottende il progetto è la promozione dello sviluppo competitivo del territorio attraverso l'economia della cultura, valorizzando la posizione strategica e la vocazione ...

Campidoglio : garantiti Fondi per trasporto persone con disabilità : Il Campidoglio garantirà i fondi per finanziare la gara per il trasporto di persone con disabilità per il triennio 2018-2020. Su indicazione della sindaca di Roma, Virginia Raggi, verrà quindi assicurata la possibilità di erogare un servizio fondamentale per tanti cittadini.La gara per il trasporto di persone con disabilità recepirà uno stanziamento complessivo di circa 15 milioni di […]

Raccolta Fondi per il tifoso in coma : Sono arrivati piu' di 5mila euro in poche ore dalle due raccolte fondi organizzate per aiutare Sean Cox, il tifoso irlandese del Liverpool in coma dopo l'aggressione subita dagli ultra' romanisti ...

Il Crotone raccoglie Fondi per il rifacimento di un campo di calcetto : Un assegno di 13.570 euro è stato consegnato alla parrocchia di San Domenico di Crotone per il rifacimento del campetto di calcio a 5, fuori uso dal 2008 per alcuni cedimenti del terreno. Il denaro è stato raccolto con la partita del 24 marzo scorso tra il Crotone ed il Mondo della Giustizia, promossa dall’associazione “E’ solidarietà” insieme al Crotone, e che ha visto protagonisti i calciatori rossoblu, giudici, ...

[L'inchiesta] Dai soldi per i conigli selvatici al "reddito di libertà" per le donne - i Fondi facili della Regione più spendacciona d'Italia : Era entrata in Commissione Bilancio con trentacinque articoli, ne è uscita con centoventi. Dentro, una marea di spese spicciole: soldi ai comuni, finanziamenti a spettacoli, fiere, sagre, iniziative varie sui territori, e un malloppo di assunzioni, che non mancano mai. E' la Legge Finanziaria della Regione Sicilia. Deve essere approvata entro il 30 aprile, ...

Paper Icon Pack offre icone in stile carta stropicciata e 40 sFondi : Paper Icon Pack è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un pacchetto di Icone caratterizzate da un look stile carta stropicciata. L'app offre anche 40 sfondi con i quali personalizzare il dispositivo mobile e include il tool per la richiesta di Icone. L'articolo Paper Icon Pack offre Icone in stile carta stropicciata e 40 sfondi proviene da TuttoAndroid.

Omicidio Carlo Macro - al via raccolta Fondi per le spese legali : 'Roma violenta'. Quel che era il titolo di un film poliziottesco di metà anni '70, oggi rappresenta la dura e cruda realtà che ci pone davanti a una serie di notizie di cronaca nera cui siamo quasi assuefatti. Bastano quattro anni perché un delitto efferato, come quello del 33enne Carlo Macro , finisca nel dimenticatoio e torni d'attualità solo per il disperato grido ...

Maurizio Martina : "Se M5S chiude definitivamente alla Lega - il Pd si impegna ad approFondire un percorso comune" : "Abbiamo detto a Fico una cosa: dopo 50 giorni di questa situazione che abbiamo tutti osservato e vissuto di impossibilità ad arrivare ad una proposta di governo, noi siamo disponibili a valutare il fatto nuovo se verrà confermato in queste ore e cioè la fine di qualsiasi tentativo di un accordo con la Lega". Lo afferma Maurizio Martina, reggente del Pd al termine dell'incontro con Fico."Ci impegniamo ad approfondire questo ...

Aiuti al cinema - tutti i segreti per accedere ai Fondi : "Basta dicrezionalità" : ROMA - Almeno 400 milioni di euro sono a disposizione, ogni anno, del mondo del cinema. Sono soldi che - tra le altre cose - possono premiare i giovani autori, chi investe in nuove sale, chi ...

'Emergenza Sorrisi' - raccolta Fondi 'Un messaggio per un Sorriso' : Roma, 23 apr. , askanews, 'Emergenza Sorrisi' lancia la campagna di raccolta fondi 'Un messaggio per un Sorriso': dal 23 aprile al 19 maggio sarà, infatti, possibile sostenere i medici volontari della ...

Bangkok - 45enne italiano in coma dopo incidente. Raccolta Fondi della famiglia per riportarlo a casa : Una lotta contro il tempo e la burocrazia per dare una speranza di vita al fratello, entrato in coma dopo un incidente in scooter avvenuto a Bangkok. Sono ore di tensione per Matteo Presciutti e la sua famiglia che vogliono riportare Luca, 45 anni, a Perugia. In questi giorni, però, hanno dovuto fare i conti con una procedura di rientro complicata e costosa. Circa 20mila euro solo per il trasporto aereo e l’assistenza medica. E sarà solo ...