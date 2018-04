Blastingnews

: Focus Eurostat, in Italia il 58% dei laureati lavora entro tre anni - ste_calic : Focus Eurostat, in Italia il 58% dei laureati lavora entro tre anni - rbsnt : Spagnoli più ricchi degli italiani? Per l'Eurostat non è così -

(Di sabato 28 aprile 2018) Quanti sono iche riescono a trovare un impiego36 mesi dal conmento del titolo universitario? A rispondere al quesito è l'#, pubblicando i risultati di una nuova ricerca al riguardo VIDEO. Secondo l'Istituto di ricerca statistica europea, i dati rilevati presentano per il nostro Paese un profilo in leggero miglioramento, anche se la distanza rispetto agli altri partner internazionali resta purtroppo ancora elevata. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro nuovo articolo di approfondimento. I risultati delle ultime rilevazioni dell'ni al di sotto dei 35che riescono ad ottenere un impiegodal titolo sono il 58%, un numero in crescita rispetto alla rilevazione dell'anno precedente risalente al 2016, che registrava una percentuale del 57.7%. Il dato continua però a restare fortemente deficitario se ...