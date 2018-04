Filippo Contri geloso di Lucia al Grande Fratello | lei lo ‘minaccia’

Filippo Contri ha bestemmiato? Caos al GF 2018 : Filippo Contri ha bestemmiato al Grande Fratello 2018? Non si sta parlando d'altro, considerato anche che il ragazzo è stato al centro dell'attenzione durante l'ultima diretta non solo per la sua storia (d'amore?) con Lucia Orlando ma anche per le frasi poco carine sparate a raffica contro Alessia Prete. Una puntata ricca di colpi di scena, parole piuttosto forti e notizie che hanno creato un terremoto all'interno della Casa più spiata d'Italia, ...

Lucia pianto disperato al GF : Il motivo? Filippo Contri e il suo fisico : Grande Fratello, Lucia piange per Filippo: il motivo che la fa soffrire tanto Lucia Orlando si è appena lasciata andare in un pianto disperato nella Casa del Grande Fratello. Il motivo? Filippo Contri, il concorrente al quale lei si sarebbe particolarmente legata in questi giorni. La ragazza, da quando si è avvicinata al gieffino, si […] L'articolo Lucia pianto disperato al GF: Il motivo? Filippo Contri e il suo fisico proviene da Gossip e ...

Grande Fratello - Filippo Contri choc contro Aida Nizar : 'A Roma quelle come te le bruciano' : 'quelle come te, a Roma, le bruciano'. Parole choc, quelle di Filippo Contri nei confronti di Aida Nizar, che rendono ancora più tesa la situazione nella Casa del Grande Fratello. Dopo la lite con ...

Grande Fratello 15 : un’altra frase di Filippo Contri sconvolge i concorrenti : Grande Fratello 15, Filippo Contri frase shock: la confessione di Simone Coccia Filippo Contri ancora nei guai. Il super bono rimasto nella Casa del Grande Fratello pare aver fatto fatto un altro passo falso. Già nella seconda puntata del Grande Fratello, infatti, il suo atteggiamento nei confronti di Alessia aveva fatto molto discutere. Il modo in cui […] L'articolo Grande Fratello 15: un’altra frase di Filippo Contri sconvolge i ...

GF 15 : Filippo Contri chiede scusa ad Alessia Prete : Filippo Contri e Alessia Prete: il chiarimento al GF 15 Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la seconda scoppiettante puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello, e a far molto discutere i tanti telespettatori sono stati i due inquilini Filippo Contri e Alessia Prete, i quali hanno dato vita a un’animatissima litigata. Il motivo? In pratica Alessia Prete ha dichiarato ieri a Barbara d’Urso di essere assai perplessa da ...

Bestemmia al GF 15? Ecco il video che incastra Filippo Contri : lo ha detto davvero? : FUNWEEK.IT - Al centro della seconda puntata del Gf 15, ovviamente, la neonata relazione d'amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando: i due giovani concorrenti del reality sono stati rapiti negli ...

Bestemmia al Grande Fratello : Filippo Contri a rischio eliminazione! : Per quale motivo Filippo Contri, concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello è stato squalificato dalla casa più spiata dagli italiani? Tutto è accaduto durante la diretta della seconda puntata. Ecco che cosa è successo! I fans della quindicesima edizione del Grande Fratello hanno assistito alla nascita di una nuova coppia, quella formata da Filippo Contri e Lucia Orlando. Il resto dei coinquilini però non ha presa bene questa ...

Grande Fratello 2018 : Valerio Logrieco eliminato - Filippo Contri - Alberto Mezzetti - Lucia O. e Patrizia Bonetti in nomination : Paola Di Benedetto entra in casa per confrontarsi con Matteo Gentili, Aida Nizar è una nuova concorrente.

Filippo Contri Vs Alessia Prete - “Sei moscia” | GF 15 : Filippo Contri Vs Alessia Prete: lontano dalle telecamere del GF gli animi si incendiano ancora di più. Il Superbono non ha gradito determinate accuse da parte degli altri concorrenti, specialmente da Alessia Prete. Filippo Contri supera ogni linea imposta dal rispetto e distrugge la sua immagine di ragazzo gentile costruita nella prima serata del GF 15. A nulla è servito l’intervento di Lucia Orlando. Filippo Contri Vs Alessia Prete, ...

Alessia Prete - cosa le ha detto Filippo Contri?/ "Io moscia? Non lo merito..." (Grande Fratello 2018) : Alessia Prete si scontra al Grande Fratello 2018 con Filippo. Prima lo accusa di aver tentato l'approccio, poi ha ricevuto una risposta un po' pesante da parte del ragazzo.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 00:38:00 GMT)

GF 15 : Filippo Contri ha bestemmiato in diretta? (VIDEO) : Filippo Contri ha bestemmiato in diretta al Grande Fratello? Puntata movimentata quella al GF 15. Barbara D’Urso ha chiuso il televoto tra Filippo Contri e Valerio Logrieco. Proprio quest’ultimo è stato eliminato dal reality più spiato d’Italia con il 67% di voti. Il ragazzo di Bitonto non ha preso proprio bene il verdetto: “Questo è un programma, fate quello che vogliono vedere, non quello che volete essere”. Prima di annunciare ...

Grande Fratello - il web insorge contro Filippo Contri : la frase incriminata : Filippo Contri preso di mira sul web dal pubblico del Grande Fratello: la frase che ha fatto arrabbiare gli utenti sui social La storia d’amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando ha già fatto discutere al Grande Fratello 15. A storcere il naso contro questo avvicinamento improvviso tra i due sarebbero stati proprio gli stessi […] L'articolo Grande Fratello, il web insorge contro Filippo Contri: la frase incriminata proviene da Gossip ...